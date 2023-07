Acompanhe o JR Entrevista com o diretor do Incra João Pedro Gonçalves Entrevistado, que está à frente da Diretoria de Governança Fundiária da entidade, debateu a reforma agrária e meio ambiente Acompanhe o JR Entrevista com o diretor do Incra João Pedro Gonçalves

A- A+

O diretor de Governança Fundiária do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), João Pedro Gonçalves, é o convidado do JR Entrevista desta quinta-feira (20). Acompanhe no vídeo acima.

Ao jornalista Thiago Nolasco, o diretor afirmou que os diversos segmentos do Brasil devem ser observados na discussão do marco temporal das terras indígenas. "Temos que enxergar isso tudo e ter compromisso com a história", afirmou. A entrevista está disponível ainda na Record News, no R7, no PlayPlus e nas redes sociais do Grupo Record a partir das 19h45.

João Pedro Gonçalves é o convidado do JR Entrevista RECORD TV/REPRODUÇÃO - 20.7.2023

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram