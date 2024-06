Adasa lança página para acompanhamento do Programa de Integridade Pública População pode acessar para conferir estruturas organizacionais do programa, que pretende promover uma boa governança

Programa é ferramenta de transparência (PAULO H CARVALHO/Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A Adasa (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF) lançou uma página destinada ao acompanhamento do Programa de Integridade Pública do órgão. Nela, as pessoas podem ver informações sobre estruturas organizacionais do programa e conferir a portaria implementada em maio deste ano.

O programa visa prevenir, detectar, punir e remediar práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta. É uma ferramenta fundamental para promover uma boa governança, além de garantir que a Adasa atue de maneira responsável.

O programa é dividido da seguinte forma:

Diretoria colegiada: lidera e coordena as atividades, além de ser responsável por decisões estratégicas e operacionais;

Corregedoria: promove disciplina e integridade dentro da agência. Também investiga denúncias de irregularidades e desenvolve e implementa políticas;

Controle interno e compliance: garante que as operações e processos da agência estão dentro dos conformes;

Assessoria de Comunicação Institucional: garante transparência e clareza na disseminação de informações, tanto internas como externas;

Serviço de Gestão de Pessoas: gerencia e desenvolve o capital humano da agência;

Comissão de ética: promove e assegura a conduta de ética;

Ouvidoria: canal de comunicação direto entre população e a Adasa.