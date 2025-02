Adolescente atacado por abelhas no DF recebe alta e quer reencontrar amigos Vítima de 4.500 abelhas, jovem de 14 anos se recupera e diz que não quer voltar ao local do ataque Brasília|Do R7, em Brasília 28/02/2025 - 13h09 (Atualizado em 28/02/2025 - 13h43 ) twitter

Jovem foi picado por 3 mil abelhas Reprodução/Arquivo Pessoal - 28.

Após sobreviver ao ataque de 4.500 abelhas, o adolescente Vitor Hugo, de 14 anos, recebeu alta do Hospital Home nesta sexta-feira (28), por volta das 11h30. Em entrevista ao R7, ele disse que teve muito medo de morrer e que a maioria das ferroadas foi no rosto, peito e braços. “Agora, o que mais quero é ver meus amigos. Mas não pretendo voltar lá [no local do incidente], porque fiquei traumatizado”, disse o garoto. Ele chegou à saída do hospital em uma cadeira de rodas, mas se levantou e deixou a unidade caminhando. Vitor foi atacado em 14 de fevereiro e precisou ficar internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), onde recebeu os cuidados da equipe médica.

A tia do adolescente contou que entrou em desespero ao saber do ocorrido e temia pela vida do sobrinho. “Quando soube fiquei desesperada e, por um momento, achei que ia perdê-lo”, disse. Durante a internação no hospital, Vitor Hugo demonstrou sinais de melhora ao abrir os olhos e apertar a mão da mãe quando solicitado, o que, segundo a família, marcou um momento de grande alívio. O adolescente precisou ser entubado durante o tratamento, mas se recuperou bem. Veja vídeo abaixo:

De acordo com o médico responsável, a rápida ação dos socorristas no local e da equipe médica foi essencial para a sobrevivência do adolescente. “Todos os ferrões já haviam sido retirados, e ele respondeu bem ao tratamento” disse. Vitor Hugo foi atacado enquanto buscava uma bola perto da escola, e funcionários tentaram afastar as abelhas com fumaça e água. O caso gerou grande comoção e reforçou a necessidade de medidas para evitar novos ataques na região.

Apuração do produtor da RECORD, Francisco Neto