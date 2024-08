Adolescente invade escola em Planaltina, no DF, e faz professora refém com faca Jovem entrou no local por volta de 13h e educadora foi liberada aproximadamente uma hora depois Brasília|Gabriela Moura, da RECORD e Do R7, em Brasília 21/08/2024 - 14h33 (Atualizado em 21/08/2024 - 15h12 ) ‌



Professora foi liberada por volta de 14h Reprodução/RECORD - 21.08.2024

Um adolescente de 16 anos invadiu nesta quarta-feira (21) a Escola Classe 16 da Estância, em Planaltina, no Distrito Federal, e fez uma professora refém com uma faca. O jovem entrou no local por volta de 13h e a educadora foi liberada cerca de uma hora depois.

Segundo informações da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), o jovem é aluno da escola, mas a coordenadora do local nega e afirma que ele entrou junto com os alunos e foi até a sala dos professores.

Ainda segundo a coordenadora, a professora foi liberada por volta de 14h. Segundo a PMDF, ela teve uma lesão leve no pescoço e foi levada para um hospital para receber atendimento médico. O BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e o GTOP (Grupo Tático Operacional) foram acionados. O adolescente foi encaminhado para a DCA (Delegacia da Criança e Adolescente).

A RECORD entrou em contato com a Secretaria de Educação e aguarda uma manifestação sobre o caso.