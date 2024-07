‘Agora depende dos europeus’, diz Lula sobre acordo Mercosul-UE ao lado de presidente da Itália

‌



Italiano está em visita oficial ao Brasil Ricardo Stuckert/Presidência da República - 15.7.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a declarar nesta segunda-feira (15) que o Mercosul está pronto para assinar o acordo com a União Europeia, discutido há cerca de 20 anos. Ao lado do presidente da Itália, Sergio Mattarella, em agenda no Palácio do Itamaraty, em Brasília (DF), o petista declarou que a conclusão do tratado depende dos europeus.

“Disse ao presidente Mattarella para avisar aos companheiros da União Europeia que nós do Mercosul estamos aptos a fazer o acordo com a União Europeia. Agora, depende dos europeus”, destacou a jornalistas.

Antes, em declaração oficial conjunta ao lado do italiano, Lula afirmou que os europeus precisam resolver as próprias contradições e criticou medidas impostas nas negociações.

“Reiterei ao presidente italiano o interesse do Brasil em concluir, quanto antes, um acordo com a União Europeia que seja equilibrado e que contribua com o desenvolvimento das duas regiões. Explicitei que o avanço das negociações depende de os europeus resolverem suas próprias contradições internas”, reforçou, ao citar questões ambientais.

“Medidas como a taxa de carbono imposta de forma unilateral, pela União Europeia, pode afetar 5 dos 10 produtos brasileiros mais exportados para o mercado italiano. A redução do CO² é imperativa, mas não deve ser feita com base em medidas unilaterais que vão impactar a vida dos produtores brasileiros e dos consumidores italianos”, completou.

Lula aproveitou para destacar a relação entre Brasil e Itália. “O Brasil é o maior território italiano fora da Itália, ou seja, deve ter entre 30 e 35 milhões de italianos e descendentes [no Brasil], que têm participação extraordinária na agricultura, na indústria, na universidade, na cultura. Afinal de contas, não é pouca coisa um tenor como [Luciano] Pavarotti fazer eu gostar de música erudita”, brincou, ao elogiar o cantor italiano de ópera morto em 2007.