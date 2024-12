AgroTech Brasília 2024 conecta o setor agropecuário à inovação tecnológica

Na última semana, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek recebeu a AgroTech Brasília 2024, uma feira que conecta o setor agropecuário à inovação tecnológica. O evento gratuito foi uma oportunidade para empresários, técnicos e produtores rurais identificarem o que tem de mais moderno no campo.



Além dos stands com as novidades tecnológicas, foram ministradas palestras com assuntos voltados ao aumento de produtividade, associados a novas tecnologias e sustentabilidade. Produtores rurais também expuseram produtos artesanais como queijos, geleias, mel e açaí.