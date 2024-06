AGU ingressa com 648 ações para cobrar R$ 1,1 bilhão de infratores ambientais

Alto contraste

Vista aérea do Parque Nacional do Juruena, na Amazônia (Adriano Gambarini/Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima)

A AGU (Advocacia-Geral da União) ingressou com 638 ações judiciais para cobrar um total de R$ 1,1 bilhão de infratores ambientais. A medida foi tomada no âmbito do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5). Dados obtidos pelo órgão comprovam que as áreas continuam sendo exploradas e danificadas e, por isso, a pasta pede a condenação das empresas pelo dano moral coletivo como também recuperar a vegetação local e ressarcir o lucro obtido com a exploração ilícita.

São 32 ações civis públicas cobrando R$ 800 milhões de responsáveis pelo desmatamento de 29,5 mil hectares nos biomas da Amazônia (27 ações), Cerrado (3) e Pantanal (2), além de 616 ações para cobrar R$ 306 milhões em multas aplicadas a infratores pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Em comunicado, a AGU cita uma das ações civis propostas, em que cobra R$ 153 milhões de duas empresas responsáveis pelo desmatamento de 6,7 mil hectares de Cerrado no município de Jaborandi, na Bahia. A infração foi descoberta pelo Ibama em 2006 e, no ano seguinte, foi verificado que o embargo não só estava sendo descumprido, como outra área - de 1,1 mil hectares, também havia sido desmatada pelas companhias.

Dados obtidos pelo órgão, a partir de uma análise do Centro Nacional de Monitoramento e Informações Ambientais (Cenima), mostra que as áreas continuam sendo exploradas. Por causa disso, a AGU pede a condenação das empresas a pagar indenização pelo dano moral coletivo, como também a recuperar a vegetação do local, ressarcir o lucro obtido com a exploração ilícita da área e, em caráter liminar, o bloqueio de bens das infratoras e a proibição de que tenham acesso a linhas de crédito de instituições financeiras públicas.