AGU pede ao STF mais três dias para análise da reoneração da folha de pagamento Prazo dado pelo STF terminava nesta quarta-feira; texto-base foi aprovado na Câmara Brasília|Do R7 12/09/2024 - 00h31 (Atualizado em 12/09/2024 - 00h36 ) ‌



Texto-base foi aprovado nos últimos minutos do prazo Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12.09.2024

A AGU (Advocacia-Geral da União) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) mais três dias de prazo para que o Congresso termine a análise do texto da reoneração da folha de pagamento. O prazo terminava nesta quarta-feira (11).

Nos últimos minutos do prazo, a Câmara aprovou o texto-base. Ainda falta analisar os destaques. Se não houver modificação, o texto segue para sanção presidencial.

“Requer-se, respeitosamente, a prorrogação do prazo de suspensão do feito e de prospecção dos efeitos da decisão suspensiva da eficácia da medida cautelar por mais excepcionais 3 (três) dias úteis, unicamente para finalização do trâmite legislativo na fase regulada pelo artigo 66 da Constituição (sanção / veto)”, diz o pedido.

O prazo até esta quarta foi estabelecido pelo STF, que determinou que o Legislativo e o Executivo encontrassem até 11 de setembro soluções para compensar a renúncia fiscal provocada pela desoneração de 17 setores da economia e municípios com até 156 mil habitantes