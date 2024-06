Águas Lindas de Goiás recebe Record TV nas Cidades neste sábado Cidade do Entorno do DF é palco do evento gratuito promovido pela Record Brasília; estão previstos shows, serviços e prêmios

Alto contraste

A+

A-

Record TV nas Cidades em Águas Lindas Instagram/@recordtvbrasilia

Os moradores de Águas Lindas de Goiás recebem neste sábado (29) o Record TV nas Cidades, promovido pela RecordTV Brasília. Esta é a segunda vez que a cidade no Entorno do Distrito Federal recebe o evento, que conta com a distribuição de prêmios, prestação de serviços, shows e atrações para a população. Desta vez, o palco foi montado no Parque de Exposições do Pérola, antiga Feira do Pérola. A cidade, que fica a 50 quilômetros de Brasília, conta com uma história de cultura, lazer e esporte há quase 30 anos.

A programação conta com show de Jhonny e Rahonu, Alex Matos e Luciano, Igor Alencar e sorteio de caminhão de prêmios. Está prevista ainda a presença da vice-governadora do DF, Celina Leão.









Publicidade









Publicidade