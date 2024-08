Alcione, Xande de Pilares, Pedro Sampaio e Maiara e Maraisa animam o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 traz eventos gratuitos e pagos, a partir desta sexta-feira, para pessoas de todas as idades Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 02/08/2024 - 12h29 (Atualizado em 02/08/2024 - 12h41 ) ‌



Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

O fim de semana do Distrito Federal está recheado de eventos que prometem animar os brasilienses. O R7 separou uma lista das atividades com shows, espetáculos, festivais e corrida. As atrações ocorrem a partir desta sexta-feira (2) para o público de todas as idades.

Cantores abrem os eventos do fim de semana do DF Reprodução/Instagram/@alcionemarrom e @xandedepilares

Alcione, Xande de Pilares e Martinho da Vila

Nesta sexta-feira (2), Alcione promete mostrar que samba “é corpo, é alma, é religião”, no Setor de Clubes Sul. Com um repertório vasto de sucessos, a artista vai cantar os clássicos que a tornaram uma lenda viva do gênero, como “Você me vira a cabeça”, “Estranha loucura” e “Sufoco”. Além dela, os cantores Xande de Pilares e Martinho da Vila também subirão ao palco para completar a noite.





Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sexta-feira (2)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 110





Pedro Sampaio, Veigh, MC Kyan, Yunk Vino e Mc Luanna





Para os brasilienses que curtem funk e trap, os artistas Pedro Sampaio e Veigh serão as atrações do festival que acontece no Setor de Clubes Sul neste sábado (3). O line-up também terá MC Kyan, Yunk Vino e Mc Luanna.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (3)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 106





Maiara e Maraisa, Dennis e Guilherme Benuto

A dupla sertaneja Maiara e Maraisa vem a Brasília para cantar os sucessos do sertanejo universitário. As duas se apresentam no domingo (4), junto com Denis e Guilherme Benuto.





Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: domingo (4)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 104





Evento acontece no Centro Cultural Banco do Brasil Divulgação/CCBB





Festival CoMA





Entre os dias 3 e 11 de agosto, o CCBB Brasília recebe um dos maiores festivais de música e conferências do Brasil, o Festival CoMA (Consciência, Música e Arte). Nomes como Ana Cañas, Alceu Valença, Criolo, Brisa Flow e Tássia Reis fazem parte do line-up que contempla ainda outros 25 artistas que prometem agitar a capital brasileira. Os ingressos estarão disponíveis a R$ 30 (inteira).

Onde: CCBB

Quando: sexta-feira (22)

Horário: 22h

Valor: R$ 30 (inteira)





Baile Dus Bailes Brasília





Pra quem curte sucessos internacionais e nacionais dos anos 1990, Brasília terá o Baile Dus Bailes, evento que reúne os gêneros Freestyle, Miami Bass, Funk Melody e flashback em geral. A festa acontece neste sábado (3) no Pavilhão do Parque da Cidade.

Onde: Pavilhão do Parque da Cidade

Quando: sábado (3)

Horário: 18h30

Valor: a partir de R$ 120





Festa Hiato

Quem curte a diversidade eletrônica, Brasília terá a festa Hiato nesta sexta (2). O evento receberá os Djs Nat Valeverde e Bruno Moutinho e Debby que prometem uma noite animada. A festa terá vários espaços com comidas, bebidas e uma vista panorâmica de Brasília.

Onde: Rooftop do Centro Internacional de Convenções – St. de Clubes Sul, Trecho 02

Quando: sexta-feira (22)

Horário: 22h

Valor: a partir de R$ 130





Veja os espetáculos deste fim de semana Reprodução/Instagram @ raphaelghanem e @circokhronosoficial

Rafael Ghanem

O humorista Rafael Ghanem apresenta o stand up “Se é que você me entende”, em Brasília neste sábado (3). O espetáculo tem um texto totalmente original e repleto de interações e improvisações. A peça traz uma visão exagerada da rotina com um tom cômico, característico do artista.





Onde: Concha acústica

Quando: sábado (3)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 80





Circo Khronos

Com a presença de artistas premiados, o circo Khronos está em Brasília até 4 de agosto no Boulevard Shopping. O espetáculo reúne a alegria contagiante de palhaços, equilibristas, a habilidade dos malabaristas e a apresentação do globo da morte.

Onde: Estacionamento Boulevard Shopping

Quando: até 4 de agosto

Horário: terça-feira a sexta-feira às 20h30; sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h30.

Valor: A partir de R$ 20









Programação cultural acontece em todo o mês Divulgação/ Terrazo Shopping e Brasília Shopping





Programação Terraço Shopping

O Terraço Shopping terá uma programação cultural durante todos os sábados de agosto com atrações da música MBP. Para este fim de semana, a cantora Patricia Medeiros ficará responsável pelo som. No repertório da apresentação, ela traz um bossa lounge, estilo que reúne sucessos internacionais no ritmo brasileiro e com influência do jazz norte-americano, com canções de Michael Jackson, Madonna, Bob Marley, Lady Gaga, Frank Sinatra e David Guetta.





Onde: Terrazo Shopping

Quando: sábado (3)

Horário: 19h30

Valor: gratuito





Ballon Experience

O Brasília Shopping apresenta o “Ballon Experience”, uma aventura para a família toda. A atração convida o público a mergulhar em piscinas de bolinhas com cores vibrantes, sons envolventes e texturas surpreendentes.





Onde: Brasília Shopping

Quando: até 18 de agosto

Horário: domingo a sexta-feira, das 13h às 21h; sábados, das 10h às 22h.

Valor: R$ 40 (meia-entrada) e R$ 80 (inteira)





Corrida é aberta para o público em geral Paulo Tavares/Agência Brasília





Corrida da Advocacia

Neste domingo acontece a 31ª corrida da Advocacia na Praça do Buriti. Os corredores poderão escolher entre os percursos de 3km, 5km e 10 km. As inscrições custam R$ 99 para o público geral e R$ 90 para advogados inscritos na OAB.





Onde: Parça do Buriti-Eixo Monumental

Quando: domingo (4)

Horário: 7h

Valor: R$ 99 (público geral) e R$ 90(advogados da OAB)





Feira do Vinho

A 4ª edição da Feira Nacional da Uva e do Vinho de Brasília começa nesta sexta-feira (2), em Planaltina. Com atrações gastronômicas e artísticas, o evento segue até domingo (4) e volta a ocorrer entre os dias 7 e 11, sempre com abertura dos portões às 10h. A exposição será no Parque de Exposições da região administrativa e para participar basta doar 1 kg de alimento não perecível.

Onde: Parque de Exposições de Planaltina

Quando: sexta-feira (2)

Horário: 10h

Valor: gratuito (mediante a doação de alimento não perecível)





*Sob supervisão de Alexandre de Paula