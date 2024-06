Alckmin e Dilma formalizam repasse de R$ 5,75 bilhões para reconstrução do RS Banco dos Brics vai transferir US$ 495 milhões para estado gaúcho, enquanto BNDES, BB e BRDE, US$ 620 milhões

Geraldo Alckmin e Dilma Rousseff (Divulgação/Secom-VPR)

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e a presidente do NDB (Novo Banco de Desenvolvimento), mais conhecido como banco dos Brics (grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), Dilma Rousseff, formalizaram nesta terça-feira repasse de recursos da instituição para a reconstrução do Rio Grande do Sul, assolado por chuvas e enchentes. O documento assinado pelos dois oficializa a destinação de US$ 495 milhões (o equivalente a R$ 2,6 bilhões) ao estado. Além disso, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), o Banco do Brasil e o Banco Regional do Extremo Sul (BRDE) vão disponibilizar outros US$ 620 milhões, totalizando US$ 1,115 bilhão (R$ 5,75 bilhões) em investimentos para o Rio Grande do Sul.

“Agradeço ao NDB, por meio da presidenta Dilma, por todo apoio que vem oferecendo ao povo gaúcho diante desta catástrofe sem precedentes. Tenho convicção de que a reconstrução do estado será maior que a destruição”, afirmou Alckmin, na ocasião.

De acordo com a carta-compromisso, os recursos de US$ 495 milhões do NDB serão distribuídos da seguinte forma: US$ 200 milhões para infraestrutura, incluindo investimentos em rodovias, pontes, vias urbanas e outras instalações; e US$ 295 milhões serão canalizados pelo BRDE e destinados às necessidades do Rio Grande do Sul.

Os US$ 620 milhões disponibilizados por BNDES, Banco do Brasil e BRDE serão alocados exclusivamente para o estado.

Durante o encontro, Alckmin e Dilma também trataram de temas como transição verde, crescimento econômico e as prioridades brasileiras na presidência do G20.

“O vice-presidente destacou a necessidade de o Brasil seguir avançando na transição verde e de fortalecer a indústria brasileira, por meio da diversificação da base produtiva, tarefa para a qual o NDB pode contribuir significativamente”, diz comunicado da vice-presidência.

Tragédia no RS

O estado do Rio Grande do Sul foi fortemente atingido por enchentes e chuvas desde o final de abril. Dados divulgados pela Defesa Civil gaúcha às 9h desta terça-feira (4) mostram que 172 pessoas morreram em decorrência da tragédia ambiental, enquanto 44 estão desaparecidos. Além disso, 806 estão feridos. Ao todo, 476 municípios e 2.392.686 pessoas foram afetadas.