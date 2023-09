Alckmin viaja ao Rio Grande do Sul neste domingo com sete ministros Presidente em exercício vai visitar cidades afetadas por ciclone extratropical e deve anunciar medidas para socorrer a população Alckmin viaja ao Rio Grande do Sul neste domingo com sete ministros

A- A+

Alckmin deve anunciar mais medidas para o RS Cadu Gomes/VPR - 8.9.2023

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), vai viajar para o Rio Grande do Sul neste domingo (10) para visitar municípios afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o estado nesta semana. Alckmin estará acompanhado por uma comitiva formada por sete ministros e alguns secretários do governo. Eles devem passar pelos municípios de Roca Sales, Muçum e Lajeado.

Participam da comitiva os ministros da Defesa, José Múcio; da Saúde, Nísia Trindade; da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira; da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta; do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias; e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, além de representantes de outros órgãos federais.

• Compartilhe esta notícia no WhatsApp

• Compartilhe esta notícia no Telegram

Alckmin vai participar, em Lajeado, de uma reunião com prefeitos. Em seguida, o presidente em exercício concederá entrevista coletiva à imprensa no campus-sede da Universidade do Vale do Taquari (Univates).





















A passagem de um ciclone extratropical provocou fortes chuvas no Rio Grande do Sul, e a cheia do rio Taquari provocou uma tragédia no estado. Pelo menos 41 pessoas morreram, e cidades por onde o rio passa ficaram submersas. Em Muçum e Roca Sales, pessoas precisaram ficar nos telhados à espera do resgate Reprodução/Record TV

Helicópteros sobrevoam esses municípios à procura de sobreviventes. Apenas em Muçum, os bombeiros confirmaram 15 mortes na terça-feira (5) Reprodução/Record TV

Casas foram arrastadas pela enxurrada Reprodução/Record TV

A força das águas no rio Taquari chamam atenção em diversos pontos do estado Reprodução/Record TV

O estado tem centenas de desabrigados e desalojados (que procuraram auxílio na casa de familiares e amigos) DIOGO ZANATTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 04.09.2023

Cerca de 130 mil pessoas foram afetadas pelo ciclone extratropical em todo o estado DIOGO ZANATTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO 04.09.2023 Publicidade

Na sexta-feira (8), Alckmin anunciou medidas para socorrer a população afetada pelas enchentes, entre elas suporte financeiro a ser repassado às prefeituras no valor de R$ 800 por pessoa desabrigada. O auxílio vai servir para os municípios pagarem despesas com alojamentos provisórios e alimentação.

O governo federal também vai disponibilizar 20 mil cestas de alimentos ao Rio Grande do Sul, a serem enviadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Até domingo, 5.000 cestas devem chegar ao estado. As demais serão entregues nos dias seguintes.

Além disso, o Ministério da Saúde vai enviar kits de medicamentos para atender 15 mil pessoas. Outra medida foi a criação de uma sala de situação permanente, com dez ministérios trabalhando em força-tarefa para auxiliar o Rio Grande do Sul.

Calamidade pública e 41 mortes confirmadas

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu na quinta-feira (7) estado de calamidade pública de 79 cidades do Rio Grande do Sul. Segundo a pasta, a medida visa agilizar o atendimento da Defesa Civil Nacional e dos órgãos competentes à população do estado afetada pela passagem do ciclone.

Com o estado de calamidade, os municípios poderão solicitar recursos para o atendimento emergencial à população afetada. Eles também poderão apresentar planos de trabalho para reconstrução das áreas atingidas. Os recursos servem para socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada, como estradas.

Segundo o balanço mais recente divulgado pelo Governo do Rio Grande do Sul, 41 mortes já foram confirmadas e 46 pessoas seguem desaparecidas. O ciclone atingiu 88 cidades do estado e 147.401 gaúchos foram afetados de alguma forma pelo fenômeno.













































































Presidente e primeira-dama desfilaram no carro presidencial Ueslei Marcelino/Reuters - 7.9.2023

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, recebeu decoração nas cores nacionais, com bandeirinhas verdes, amarelas e azuis Edis Henrique Peres/R7 - 7.9.2023

Militar em posição de respeito ao presidente Lula no 7 de Setembro, em Brasília Ueslei Marcelino/Reuters - 7.9.2023

Janja da Silva e Lula acenam para o público na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Ueslei Marcelino/Reuters - 7.9.2023

Lula acena para o público no desfile do 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Ueslei Marcelino/Reuters - 7.9.2023

Autoridades acompanham o desfile de veículo das Forças Armadas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Adriano Machado/Reuters - 7.9.2023

Presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, sentou-se ao lado de Janja e Lula no desfile da Esplanada dos Ministérios, em Brasília Adriano Machado/Reuters - 7.9.2023

Público vestiu as cores verde e amarelo nas arquibancadas do desfile de 7 de Setembro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília

Edis Henrique Peres/R7 - 7.9.2023

Polícia Militar do DF é uma das forças que fazem a segurança do desfile na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Edis Henrique Peres/R7 - 7.9.2023

Bombeiros militares do Distrito Federal estão de prontidão na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Edis Henrique Peres/R7 - 7.9.2023

Esplanada dos Ministérios, em Brasília, tem dia de céu limpo, com temperatura de 21ºC às 10h Edis Henrique Peres/R7 - 7.9.2023

Público levou bandeiras do Brasil e símbolos nacionais para o desfile do 7 de Setembro, em Brasília Edis Henrique Peres/R7 - 7.9.2023

Mulher foi ao desfile da Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com a bandeira do Brasil e boné nas cores da bandeira REUTERS / Adriano Machado

Policiais da cavalaria da PMDF no desfile de 7 de Setembro Edis Henrique Peres/R7 - 7.9.2023

Policiais com cães também participam da segurança do desfile do 7 de Setembro, em Brasília Edis Henrique Peres/R7 - 7.9.2023

Lula conversa com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, durante desfile do 7 de Setembro, em Brasília Adriano Machado/Reuters - 7.9.2023

Aviões da Esquadrilha da Fumaça fazem manobras no céu da capital federal Ueslei Marcelino/Reuters - 7.9.2023

Sete aviões da Esquadrilha da Fumaça em formação na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Ueslei Marcelino/Reuters - 7.9.2023

Público assiste à exibição da Esquadrilha da Fumaça, em Brasília Ueslei Marcelino/Reuters - 7.9.2023

Esquadrilha da Fumaça passa pelo Congresso Nacional, em Brasília Ueslei Marcelino/Reuters - 7.9.2023 Publicidade

De acordo com o governo estadual, 3.193 pessoas estão desabrigadas e 8.256, desalojadas. Ainda conforme o levantamento, 223 pessoas ficaram feridas e 3.130 foram resgatadas.

Das 41 mortes já registradas, 15 foram contabilizadas na cidade de Muçum. Os demais óbitos ocorreram em Roca Sales (10), Cruzeiro do Sul (4), Lajeado (3), Ibiraiaras (2), Estrela (2) e Encantado, Imigrante, Mato Castelhano, Passo Fundo e Santa Tereza (1 morte em cada cidade). Em relação às pessoas desaparecidas, 30 são procuradas em Muçum, 8 em Lajeado e 8 em Arroio do Meio.