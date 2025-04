Alcolumbre sobre encontro com Lula e líderes do Senado: ‘Respeito mútuo e cooperação’ Lula esteve na residência oficial do Senado nesta quarta, em encontro fora da agenda oficial Brasília|Do R7 02/04/2025 - 23h10 (Atualizado em 02/04/2025 - 23h10 ) twitter

Lula com senadores na residência oficial do Senado Repridução - 02.04.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve reunido, nesta quarta-feira (2), com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e outros senadores, na residência oficial da Casa Legislativa. O encontro não estava previsto na agenda oficial de Lula.

Após a reunião, Alcolumbre disse que o “encontro reforça nosso compromisso com o diálogo construtivo e a harmonia entre o Senado Federal e o Executivo”. Além disso, o senador disse que a presença de Lula “evidencia a importância de trabalharmos juntos, com respeito mútuo e cooperação, para enfrentar os desafios que o Brasil apresenta”.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também deve participou da agenda. Na semana que vem, Lula deve se reunir com os líderes da Câmara e o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). O encontro deve ser no mesmo formato do desta quarta.

Na semana passada, Alcolumbre e Motta acompanharam Lula na viagem oficial à Ásia. Em coletiva de imprensa, o presidente explicou que a presença dos líderes do Congresso nas agendas no exterior passariam a ser mais frequentes. O motivo seria para “retomar a normalidade democrática do país”.

