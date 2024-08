Alerta contra desastres tem primeiro teste neste sábado; saiba o horário Diante da intensidade dos eventos climáticos, governo lançou o Defesa Civil Alerta; não há necessidade de cadastramento prévio Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 10/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/08/2024 - 02h00 ) ‌



Região de Trizidela do Vale (MA) foi atingida por chuva e enchente Ricardo Stuckert/PR - 09.04.2023

O projeto-piloto do governo federal para alerta contra desastres vai começar a funcionar a partir deste sábado (10). O primeiro teste será feito às 15h, que vai ser apenas uma demonstração. A nova tecnologia, chamada de Defesa Civil Alerta, vai ser executada em 11 cidades brasileiras, distribuídas em sete estados. A medida foi tomada em decorrência da intensidade dos eventos climáticos.

“O pessoal vai estar assistindo um filme no celular, no YouTube, e o celular vai travar, vai entrar a mensagem, se assim for necessário. É uma cultura nova no Brasil e, por isso, precisamos testar, divulgar e disponibilizar para todo o país”, afirmou o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, durante o lançamento do programa.

A ferramenta vai utilizar a rede de telefonia celular para emitir alerta sonoro, inclusive no modo silencioso, informando sobre a iminência de uma tragédia em áreas de risco. Não há necessidade de cadastramento prévio.

“Os residentes em áreas de risco e visitantes (inclusive estrangeiros) que estejam passando pelo local vão receber as mensagens sem a necessidade de cadastro prévio”, diz o governo. A implantação da nova ferramenta será feita em uma operação assistida. O órgão vai monitorar o funcionamento, durante um mês, para avaliar eventuais ajustes. O cronograma de nacionalização da tecnologia ainda será definido.

Existem dois tipos de alertas: extremo e severo. O primeiro, de nível máximo, é caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade. O segundo indica a necessidade de medidas de proteção. No caso do alerta extremo, a mensagem vai acionar um sinal sonoro no celular semelhante a uma sirene, mesmo que o aparelho esteja no modo silencioso.

A nova tecnologia vai ser executada nas seguintes cidades: Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Indianópolis (MG), Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ). Não há, por enquanto, previsão de expansão.

A Defesa Civil é concebida como um sistema, com três esferas: federal, estadual e municipal. O sistema de alerta vai funcionar na parte nacional. Em relação aos desastres, a política nacional prevê cinco ações: prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. O alerta para desastre vai entrar na fase de preparação.