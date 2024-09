Silveira manda Operador Nacional do Sistema elaborar plano de segurança energética Segundo o Ministério de Minas e Energia, em duas regiões, os últimos três meses tiveram o menor volume de chuvas em 94 anos Brasília|Do R7, em Brasília 03/09/2024 - 15h33 (Atualizado em 03/09/2024 - 15h38 ) ‌



Silveira demandou plano de contigência para garantir segurança energética até 2026 Tauan Alencar / MME - 3.9.2024

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, demandou, nesta terça-feira (3), ao ONS (Operador Nacional do Sistema) que elabore um plano de contingência para garantir segurança energética no Brasil até 2026. “A seca acima da média que vem castigando diversas regiões do país tem exigido de nós, gestores do setor elétrico, que tomemos medidas urgentes. A segurança energética do Brasil é uma prioridade do governo Lula”, disse Silveira aos diretores do ONS.

A demanda veio às vésperas da 295ª reunião do CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico), órgão responsável por acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional. O colegiado é presidido pelo ministro de Minas e Energia e composto por membros da pasta, da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), da ANP (Agência Nacional do Petróleo), da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), da EPE (Empresa de Pesquisa Energética) e do ONS.

Duas regiões têm o menor volume de chuvas em 94 anos

De acordo com o MME (Ministério de Minas e Energia), os últimos três meses foram marcados pelo menor volume de chuvas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste registrados nos últimos 94 anos. A pasta destaca que, com a piora nos reservatórios devido à seca, a expectativa é um acionamento de 70% a 80% das termelétricas para garantir segurança energética ao país.

Em 20 de agosto, o ONS emitiu nota em que recomenda a adoção de medidas preventivas para ampliar a oferta de energia elétrica no país e reduzir o uso em horários de pico. A escassez de chuvas pode comprometer o funcionamento de usinas hidrelétricas, principais fontes geradoras de energia elétrica do país.

As sugestões foram apresentadas ao CMSE (Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico). O ONS recomendou, entre outros pontos, o acionamento antecipado das usinas termoelétricas movidas a gás natural. Outra medida recomendada é um maior uso dos chamados mecanismos de resposta da demanda. Neles, grandes consumidores de energia, como a indústria, são estimulados a poupar recursos através do recebimento de incentivos financeiros.

O ONS recomendou também aumentar a disponibilidade da potência energética no fim do período de seca. Isso seria possível adiando manutenções e antecipando o funcionamento de unidades atualmente indisponíveis.

O MME abriu também consulta pública para realizar os leilões de reserva de capacidade. Segundo a pasta, a equipe técnica está consolidando as contribuições recebidas para iniciar os certames.