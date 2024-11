Aliados defendem Bolsonaro e relacionam indiciamento a ‘medo’ do retorno dele às urnas Ex-presidente foi indiciado pela PF por tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 22/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/11/2024 - 02h00 ) twitter

Aliados defendem Bolsonaro e relacionam indiciamento a 'medo' do retorno dele às urnas Foto: Pedro França/Agência Senado - 29 de outubro de 2024

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tentam relacionar o indiciamento dele por parte da Polícia Federal ao “medo” de ele retornar às urnas em 2026. Inelegível até 2030, Bolsonaro foi indiciado pela polícia, na quinta-feira (21), no inquérito que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições presidenciais de 2022. Outras 36 pessoas também foram indiciadas no relatório enviado ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro se defendeu afirmando que o ministro Alexandre de Moraes faz “tudo o que não diz a lei" e que vai esperar a manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República). “O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei”, disse o ex-presidente.

Os apoiadores do ex-presidente classificaram que a ação foi por “medo” das próximas eleições. “Na democracia relativa, que vivemos hoje, na democracia de faz de conta, em que inventaram também um golpe fake, sem armas, é claro que já esperávamos que o alvo principal seria o presidente Bolsonaro. Aquele que eles têm medo, medo de concorrer, novamente, na urna, que eles tanto defendem e dizem que é segura, de concorrer na próxima eleição”, disse a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC).

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), declarou que o indiciamento é uma “reação à eleição” do republicano Donald Trump para a Presidência dos EUA.

‌



“O desespero bateu, a volta de Bolsonaro é uma realidade e, agora, querem reagir, querem sapatear, querem continuar contando a história e o enredo que o presidente Lula já falou, que tinha que montar uma narrativa”, pontuou o parlamentar.

Filho do ex-presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) reforçou o pensamento. “O que acontece nos EUA, acontece no Brasil”, declarou o deputado, após chamar o relatório da PF de “porcaria”. Trump é alvo em diversos processos nos EUA, incluindo um sobre a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Relatório pífio"

Senador pelo PL, Magno Malta (ES) fez críticas à investigação policial. “Alexandre Criativo de Morais (sic), parabéns pelo desfecho de sua ‘obra’, onde formou criativos que, juntamente com os criadores de narrativas, resultaram nesse pífio relatório que tenta incriminar quem nenhum crime cometeu”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

Líder do PL no Senado, Carlos Portinho (RJ) destacou que, para se caracterizar uma tentativa de golpe, é “necessário que tivesse uma execução que tenha sido frustrada”. “Não me parece que o presidente Bolsonaro ou Valdemar [Costa Neto, presidente do PL] em momento algum tenham concordado com qualquer ideia do tipo”, declarou ao R7.

‌



Para o parlamentar, até o momento, “trata-se da construção de uma narrativa, que iniciariam objetivando a inelegibilidade e a prisão de Bolsonaro, o maior adversário de Lula e do governo instalado”.

Ex-ministra no governo Bolsonaro, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou que o ex-mandatário é um “democrata”. “Se alguém em volta do Bolsonaro falou ou pensou diferente dele, que responda por seus atos. Mas não tentem imputar isso a um democrata como nosso eterno presidente”, destacou a senadora.

Também ex-ministro de Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI) disse ter “certeza da inocência do ex-presidente". “Há coisas a respeito das quais tenho certeza e uma delas é sobre a inocência de Bolsonaro”, escreveu nas redes sociais.

O senador Marcos Rogério (PL-RO) levantou suspeitas sobre as provas contra Bolsonaro e afirmou que um indiciamento só deve ocorrer quando “há, de forma concreta, a presença de indícios de prática criminosa”.

Ele chamou as acusações de “especulações" e disse haver a necessidade de mais apuração. “O que se conhece são especulações que alimentam suposições de participação em práticas que, ao que se sabe, ainda estão pendentes de maior apuração. Pelo que foi divulgado até o momento, o indiciamento do presidente está muito fundado em afirmações genéricas e superficiais”, declarou.

Entenda

Segundo a PF, as provas contra os investigados foram obtidas por meio de “diversas diligências policiais realizadas ao longo de quase dois anos, com base em quebra de sigilos telemático, telefônico, bancário, fiscal, colaboração premiada, buscas e apreensões, entre outras medidas devidamente autorizadas pelo poder Judiciário”.

O indiciamento é um ato formal feito pela autoridade policial durante a investigação de um crime. Ele ocorre quando, com base nas provas coletadas, os investigadores identificam uma pessoa como suspeita principal da prática de um delito e formaliza essa suspeita no inquérito.

A Polícia Federal identificou que os investigados se estruturaram por meio de divisão de tarefas, o que permitiu a individualização das condutas e a constatação da existência de seis grupos:

Núcleo de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral;

Núcleo Responsável por Incitar Militares à Aderirem ao Golpe de Estado;

Núcleo Jurídico;

Núcleo Operacional de Apoio às Ações Golpistas;

Núcleo de Inteligência Paralela;

Núcleo Operacional para Cumprimento de Medidas Coercitivas

“Com a entrega do relatório, a Polícia Federal encerra as investigações referentes às tentativas de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito”, disse a corporação.

Veja a lista completa dos indiciados

Jair Messias Bolsonaro , ex-presidente da República

, ex-presidente da República Mauro Cesar Barbosa Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Anderson Gustavo Torres , ex-ministro da Justiça e Segurança Pública

, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Augusto Heleno Ribeiro Pereira , ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional

, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira , ex-ministro da Defesa

, ex-ministro da Defesa Walter Souza Braga Netto , ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022

, ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Bolsonaro em 2022 Valdemar Costa Neto , presidente do PL

, presidente do PL Alexandre Rodrigues Ramagem , deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Investigação)

, deputado federal e ex-diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Investigação) Filipe Garcia Martins , ex-assessor especial para assuntos internacionais de Bolsonaro

, ex-assessor especial para assuntos internacionais de Bolsonaro Ailton Gonçalves Moraes Barros , ex-major do Exército

, ex-major do Exército Alexandre Castilho Bitencourt da Silva , coronel do Exército

, coronel do Exército Almir Garnier Santos , ex-comandante da Marinha

, ex-comandante da Marinha Amauri Feres Saad , advogado

, advogado Anderson Lima de Moura , coronel do Exército

, coronel do Exército Angelo Martins Denicoli , major da reserva do Exército

, major da reserva do Exército Bernardo Romao Correa Netto , coronel do Exército

, coronel do Exército Carlos Cesar Moretzsohn Rocha , engenheiro

, engenheiro Carlos Giovani Delevati Pasini , coronel do Exército

, coronel do Exército Cleverson Ney Magalhães , coronel do Exército

, coronel do Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira , general do Exército

, general do Exército Fabrício Moreira de Bastos

Fernando Cerimedo , consultor político

, consultor político Giancarlo Gomes Rodrigues , subtenente do Exército

, subtenente do Exército Guilherme Marques de Almeida , coronel do Exército

, coronel do Exército Hélio Ferreira Lima , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército José Eduardo de Oliveira e Silva , padre

, padre Laercio Vergilio , general da reserva do Exército

, general da reserva do Exército Marcelo Bormevet , policial federal

, policial federal Marcelo Costa Câmara , coronel do Exército

, coronel do Exército Mario Fernandes , general da reserva do Exército

, general da reserva do Exército Nilton Diniz Rodrigues , general do Exército

, general do Exército Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho , economista e blogueiro

, economista e blogueiro Rafael Martins de Oliveira , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Ronald Ferreira de Araujo Junior , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Sergio Ricardo Cavaliere de Medeiros , tenente-coronel do Exército

, tenente-coronel do Exército Tércio Arnaud Tomaz , ex-assessor de Bolsonaro

, ex-assessor de Bolsonaro Wladimir Matos Soares, policial federal