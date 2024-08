Ana Castela, Leonardo e Matheus e Kauan; veja o que rola neste fim de semana no DF Agenda Cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 29/08/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/08/2024 - 02h00 ) ‌



Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

Para iniciar setembro em grande estilo, o R7 separou diversos eventos que ocorrem neste fim de semana no Distrito Federal. Os destaques são os shows sertanejos de Ana Castela e Leonardo, espetáculo para crianças, últimas semanas do festival week e o Expo Coffe. As atividades começam nesta sexta-feira (30).

Veja as atrações deste fim de semana Reprodução/Instagram @Leonardo e @Anacastelacantora





Leonardo e Bruno e Marrone

Na sexta-feira (30), Brasília será palco do sertanejo raiz com o projeto “Cabaré”, de Leonardo e Bruno e Marrone. O show promete ser agitado e recheado de sucessos como " Eu juro”, “Vida vazia” ,”As Andorinhas” e “Boate Azul”.

Onde: Setor de Clubes Sul

‌



Quando: sexta (30)

Horário: 18h

‌



Valor: a partir de R$ 141





‌



Matheus e Kauan e Matheus Fernandes

Continuando a moda sertanejo, os brasilienses poderão curtir o sábado (31) com a dupla Matheus & Kauan que assume o comando da noite com o projeto “Praiou”. O line-up também terá Matheus Fernandes para animar a plateia.

Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: sábado (31)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 146





Ana Castela, Mari Fernandes e Luan Pereira

Para encerrar o fim de semana em grande estilo, no domingo (1º), o Setor de Clubes Sul recebe Ana Castela, Mari Fernandez e Luan Pereira, em uma das noites mais aguardadas pelo público.





Onde: Setor de Clubes Sul

Quando: domingo (1)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 141





Veja os espetáculos deste fim de semana Divulgação/Leonardo Talarico e Su Florentino

Anne Frank, a voz que se tem na memória

O Teatro Unip recebe o espetáculo “Anne Frank, a voz que se tem na memória” neste sábado (31). A peça comove o público e conta a história da jovem que ao lado da família se escondeu dos nazistas. A classificação indicativa é de 14 anos.

Onde: Teatro Unip Brasília

Quando: sábado (31)

Horário: 21h30

Valor: a partir de R$ 60





Maria Clara e JP

O espetáculo infantil “Maria Clara e JP -Brincar e Imaginar” chega aos palcos de Brasília neste sábado (31). Com cenografia lúdica e iluminação cênica repleta de cores e movimento, o show do fenômeno infantil promete uma grande festa onde todos poderão cantar, dançar e se divertir junto aos famosos bonecos da internet.

Onde: Teatro Unip Brasília

Quando: sábado (31)

Horário: 21h30

Valor: a partir de R$ 60





Stupide - A história real de dois palhações

Sucesso em 2023, o espetáculo Stupide retorna aos palcos do Distrito Federal em uma nova temporada. A peça promete emocionar e provocar reflexões profundas sobre o racismo estrutural. A apresentação ocorre neste fim de semana no Sesc de Taguatinga.

Onde: Sesc Taguatinga

Quando: sábado (31) e domingo (1º)

Horário: 20h

Valor: a partir de R$ 20









Exposições são abertas ao público Divulgação/ Caixa Cultural e CCBB





Dois Lados da Arte de Toninho Euzébio

O JK Shopping recebe a exposição “Dois lados da arte de Toninho Euzébio” até 30 de setembro. A mostra traz a interferência que combina ilustração e fotografia, da pintura acrílica sobre a tela. A entrada é gratuita.

Onde: JK Shopping

Quando: até 30 de setembro

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 14h às 20h

Valor: gratuito





Natureza urbana

A apresentação do “Natureza Urbana” ocorre até 20 de outubro no Centro Cultural Banco do Brasil. O projeto celebra e promove artes urbanas buscando o equilíbrio entre pessoas e o meio ambiente.

Onde: CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil)

Quando: até 20 de outubro

Horário: 9h às 21h

Valor: gratuito





Mineiridades

O Superior Tribunal de Justiça recebe até 4 de setembro a exposição “Mineiridades”, uma homenagem a Minas Gerais, voltada para a arquitetura do estado. A mostra tem uma releitura de torres, janelas, edificações e memórias mineiras. A entrada é gratuita.

Onde: Espaço Cultural STJ

Quando: de segunda a sexta-feira

Horário: 9h às 19h

Valor: gratuito





O gesto como ponto de partida

A Caixa Cultural Brasília apresenta na próxima terça-feira (3) a exposição “O gesto como ponto de partida”, de Rosana Mokdissi. A mostra é composta por 34 obras que investigam o gestual da pintura e a sua materialização sobre a tela. A entrada é gratuita.

Onde: Caixa Cultural de Brasília

Quando: 3 de setembro a 3 de outubro

Horário: terça a domingo das 9h às 21h

Valor: gratuito





Veja os festivais deste fim de semana Reprodução/Instagram @ restaurantweekbsb e @orquestrasinfonicabsb





Festival Week

Para quem aprecia a gastronomia, o Festival Week entra nas suas últimas semanas. Com participação de 150 restaurantes, o festival oferece menus completos, incluindo entrada, prato principal e sobremesa, com valores entre R$ 54,90 e R$ 149.

Onde: conferir restaurantes no site do festival

Quando: até 8 de setembro

Valor: de R$ 54,90 e R$ 149





Festival Sinfônico

A Orquestra Filarmônica de Brasília promoverá uma série de shows de diversos ritmos musicais. Os shows ocorrem neste sábado (31) na Concha Acústica com capacidade para 5 mil pessoas. Fernanda Takai, Letícia Fialho, Oz no Cerrado e Letrux são alguns dos convidados da noite.

Onde: Concha Acústica

Quando: sábado (31)

Horário: 18h

Valor: a partir de R$ 52,50





Festival acontece no Conjunto Nacional Reprodução/Instagram @ capitalexpocoffee

3ª edição Capital Expo Coffe

Neste fim de semana, o Conjunto Nacional recebe a 3ª Capital Expo Coffe. O evento terá uma programação com palestras, workshops, degustações e música ao vivo. A intenção é reunir amantes de café em uma experiência única e repleta de vivências nesse universo. A entrada é gratuita

Onde: Conjunto Nacional

Quando: sexta (30), sábado (31) e domingo (1°)

Horário: sexta e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 14h às 20h

Valor: gratuito

Encontro das Águas

O Pátio Brasil sediará a terceira edição do evento “Encontro das Águas”, um espaço de celebração da capoeira. A programação está repleta de atividades como capoeira, palestras e oficinas e até apresentações culturais.

Onde: Pátio Brasil

Quando: sábado (31)

Horário: 13h

Valor: a partir de R$ 70

*Sob supervisão de Thays Martins