Anielle, Haddad e outros quatro ministros não vão a desfile de 7 de Setembro Governo Lula tem 39 ministérios e 38 chefes; Relações Exteriores e Agricultura também faltaram Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/09/2024 - 10h21 (Atualizado em 07/09/2024 - 10h51 ) ‌



Lula em desfile do 7 de Setembro deste ano Reprodução/Redes Sociais - 0

Dos 38 ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 32 estão presentes no desfile cívico-militar de 7 de setembro, que ocorre neste sábado, na Esplanada dos Ministérios, na área central de Brasília. Entre os faltantes, estão o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a chefe da pasta da Igualdade Racial, Anielle Franco.

Os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Carlos Fávaro (Agricultora e Pecuária), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas) também não compareceram à solenidade.

Haddad está em São Paulo (SP) em agenda pessoal e é representado no evento em Brasília pelo secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan. Vieira está em viagem oficial a Mascate, no Omã. O R7 procurou os demais ministros para saber o motivo das ausências, mas não recebeu retorno até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto.

A gestão petista tem 39 ministérios. Esther Dweck comanda Gestão e Inovação em Serviços Públicos e, desde essa sexta (6), está à frente de Direitos Humanos e Cidadania de forma interina. O então ministro da pasta, Silvio Almeida, foi demitido por Lula nessa sexta (6), após acusações de assédio sexual. Uma das supostas vítimas de Almeida é Anielle Franco.

Demissão

Após ser exonerado pelo presidente Lula, Silvio Almeida afirmou que pediu para ser demitido. Porém, pessoas com acesso ao gabinete presidencial negam a versão do ex-ministro; eles disseram para o jornalismo da RECORD que Almeida se negou a pedir demissão e, por isso, foi tirado do governo por Lula.

Depois da demissão do agora ex-ministro, a secretária-executiva do Ministério dos Direitos Humanos, Rita de Oliveira, pediu demissão.

Desfile

Neste ano, serão 4.882 profissionais — das Forças Armadas e das equipes de segurança pública do Distrito Federal. Em 2023, cerca de 2.500 indivíduos trabalharam na segurança das comemorações, entre policiais militares e civis do DF, além da Força Nacional e da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

É o 10º desfile de Lula. Foram oito participações entre 2003 e 2010, além da presença na cerimônia do ano passado, que ocorreu oito meses depois dos episódios extremistas do 8 de Janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.

Orçamento e estrutura

A solenidade deste ano custou R$ 4,3 milhões, cerca de R$ 1 milhão a mais do que o preço pago pelo governo em 2023. A diferença de valores, segundo a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência da República), se deu por dois fatores. “A correção do montante pela inflação registrada no período dos últimos 12 meses bem como a ampliação do espaço destinado ao desfile, o que demanda mais recursos para viabilizar a realização do evento”, destacou a Secom, em nota enviada ao R7.

Os investimentos foram destinados à organização e montagem da estrutura na Esplanada dos Ministérios. Os 4,3 milhões foram “resultado do processo de pregão eletrônico realizado em julho, pela Secom, com base em regras e critérios de melhor preço para a contratação do serviço”, explicou a secretaria.