Antonio Rueda toma posse como presidente do União Brasil Advogado substitui o deputado Luciano Bivar e conta com apoio de sete senadores e mais de 50 deputados, além de quatro governadores

Nova direção do partido foi eleita por unanimidade (Reprodução/União Brasil - 29.02.2024)

Antonio Rueda foi empossado nesta terça-feira (11) como presidente do União Brasil. O advogado assumiu oficialmente a liderança da legenda em cerimônia realizada no Setor de Clubes, em Brasília. Eleito por unanimidade para liderar a Executiva Nacional do partido, ele está ao lado do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, que figura como vice-presidente.

Rueda assume a direção após a saída do deputado Luciano Bivar (PE), afastado por suspeita de ameaçar o próprio sucessor. A substituição ocorre enquanto PF (Polícia Federal) e STF (Supremo Tribunal Federal) investigam os responsáveis por um incêndio que destruiu duas casas da família do novo presidente do União Brasil litoral de Pernambuco.

A disputa entre os dois é um dos exemplos da divisão interna do partido. Nascido da fusão entre o Democratas e o PSL, pelo qual se elegeu o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2018, o União Brasil se aproximou do governo Lula e chegou a receber três ministérios na gestão atual.

O partido tem a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados, com 59 representantes, além de sete senadores, quatro governadores, 101 deputados estaduais, 600 prefeitos, 570 vice-prefeitos e 5.521 vereadores.