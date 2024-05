ANTT desmente boato que veículos com doações foram barrados no Rio Grande do Sul Segundo órgão, não há solicitação de nota fiscal e aplicação de multas

Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 08/05/2024 - 12h53 (Atualizado em 08/05/2024 - 12h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share