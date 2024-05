Enchentes no Rio Grande do Sul |Do R7, em Brasília

Bombeiros do DF resgatam 45 pessoas em terceiro dia de operações no Rio Grande do Sul Foram 39 adultos, seis crianças e seis animais domésticos resgatados pelas equipes enviadas ao estado

Resgate de moradores no Rio Grande do Sul (Gustavo Mansur/Palácio Piratini - 6.5.2024)

Os agentes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal enviados para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul resgataram 45 pessoas nesta terça-feira (7). Os bombeiros chegaram ao estado no domingo (5), e ao todo, em três dias de operação, contribuíram para salvar 88 adultos, 18 crianças e 22 animais domésticos.

Segundo informações da corporação, os agentes enviados atuam em duas frentes de trabalho: com equipes em São Leopoldo, utilizando embarcações para realizar buscas e resgates nas áreas afetadas pelas enchentes; e em Bento Gonçalves, com cães de busca e resgate de pessoas desaparecidos nas regiões das serras.

A equipe também atuou em resgates em estruturas colapsadas e regiões de difícil acesso, sendo necessário o uso de helicópteros para alcançar as áreas mais remotas. Até o momento, a força-tarefa dos bombeiros do DF está prevista continuar na região até 16 de maio, mas a data pode ser alterada com determinações do governo federal.

Nas redes sociais, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), destacou os pontos de coletas de doações de alimentos e itens para a população atingida que estão distribuídos na capital do país. As doações podem ser entregues nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do DF (confira endereços), na Base Aérea de Brasília e no anexo do Palácio do Buriti, nas salas 104 e 900.

Bom dia a todos! Seguimos orando e ajudando nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Você também pode doar itens que ajudarão muitas famílias neste momento de dor. Os pontos de doações são: salas 900 ou 104 do Anexo do Palácio do Buriti, nos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar ou… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) May 7, 2024

Os itens necessários são:

alimentos não perecíveis;

colchões;

água potável;

roupas de cama;

toalhas de banho;

cobertores;

material de higiene pessoal e limpeza;

leite em pó;

rações para animais;

cestas básicas;

absorventes;

roupas íntimas;

mamadeiras e bicos;

fraldas infantis e geriátricas; e

calçados.