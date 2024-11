Anvisa emite alerta sobre falsificação de Ozempic com rótulos reaproveitados Agência pede que população e profissionais de saúde atentem-se às características da embalagem e do produto usado para emagrecer Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 30/10/2024 - 13h15 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h32 ) twitter

Embalagens foram readasivadas e levaram à fraude Arte Anvisa/Divulgação

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou, na terça-feira (29), que há uma falsificação do medicamento Ozempic, da farmacêutica Novo Nordisk. Outras canetas de insulina foram readesivadas e reaproveitadas com rótulos do remédio, indicado para diabetes tipo 2, mas que ganhou fama por emagrecer.

A Anvisa pede que a população e os profissionais de saúde fiquem atentos às características da embalagem e do produto, e que adquiram somente produtos completos (dentro da caixa), em farmácias regularizadas junto à Vigilância Sanitária e sempre com a emissão de nota fiscal.

A empresa Novo Nordisk emitiu um comunicado com orientações para se proteger de casos de falsificação, na hora da compra. Segundo a empresa, a caneta de Ozempic é de cor azul clara, com o botão de aplicação cinza. Já canetas de insulina são de cor azul escura, com botão laranja.

“Embalagem do medicamento rasurada ou visivelmente alterada, em idioma estrangeiro, com aparência farmacêutica (apresentação) diferente da registrada e com informações incorretas sobre o produto – o Ozempic 1mg é vendido apenas em canetas pré-preenchidas injetáveis. Preços muito abaixo dos praticados no mercado regular de farmácias e drogarias”, diz a empresa.