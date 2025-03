Ao confessar rachadinha, Janones disse que estava com nome sujo no Serasa Informação consta em documento enviado ao STF informando que o parlamentar fechou acordo de não persecução penal Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 06/03/2025 - 18h57 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h27 ) twitter

Ao confessar rachadinha, Janones disse que estava com nome sujo no Serasa

O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou em acordo com a PGR (Procuradoria-Geral da República) que no início de 2019, por estar com o nome negativado no SPC e Serasa, recorreu a um de seus assessores parlamentares, a quem solicitou que lhe providenciasse um cartão de crédito adicional em nome do parlamentar.

“Esse cartão foi utilizado pelo compromissário para pagamento de despesas pessoais durante os anos de 2019 e 2020. As respectivas faturas foram pagas pelo referido assessor, sem quitação, pelo compromissário, até o presente momento”, diz trecho do documento.

A informação consta em documento enviado pela PGR ao STF (Supremo Tribunal Federal) informando que o parlamentar fechou acordo de não persecução penal no inquérito que investiga suposta rachadinha no gabinete dele. O acordo permite que o acusado não seja julgado pelo crime, desde que confesse a prática do delito e cumpra condições estabelecidas pelo acordo.

O STF deverá homologar o acordo. No caso, o parlamentar deverá devolver R$ 131,5 mil, além do pagamento de uma multa extra de R$ 26,3 mil. Desse valor, R$ 80 mil serão pagos em parcela única, até 30 dias após a homologação do acordo e R$ 77,8 mil em 12 parcelas mensais de R$ 6.484,48.

‌



Ainda segundo o acordo, o parlamentar deve encerrar qualquer prática ligada ao esquema investigado e não cometer novos crimes ou contravenções até o fim do cumprimento do acordo.

Janones é alvo de denúncias por rachadinha desde 2021, acusado por Fabricio Pereira, um ex-assessor do parlamentar. O processo corre em sigilo, e o ex-assessor afirmou que o esquema envolvia diversos funcionários do gabinete do deputado mineiro.

‌



Na denúncia, está anexado um áudio em que Fabricio conversa com outro ex-assessor de Janones, que alega precisar repassar quase R$ 5.000 do próprio salário, mensalmente, ao suposto esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar. A verba seria usada para cobrir um rombo de R$ 675 mil nas contas pessoais do político.