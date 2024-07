Brasília |Do R7, em Brasília

Ao vivo: Câmara vota proposta que perdoa dívidas de partidos Texto perdoa as dívidas dos partidos que cometeram infrações eleitorais como descumprimento de cotas para mulheres e negros

A Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira (11) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que perdoa as dívidas de partidos políticos que não cumpriram cotas de gênero nas eleições de 2022, a chamada PEC da Anistia. O perdão pode custar R$ 23 bilhões, consideradas apenas as contas pendentes de análise da Justiça Eleitoral. A proposta também cria uma espécie de Refis eleitoral, destinado especificamente aos partidos inadimplentes com a União.