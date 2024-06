Ao vivo: começa a cerimônia de posse de Cármen Lúcia como presidente do TSE Ministra, que também tem cadeira no STF, assume posto no lugar de Alexandre de Moraes; cargo de vice passa a ser de Nunes Marques

Alto contraste

A+

A-

Ministra Cármen Lúcia vai conduzir as eleições de outubro (Antonio Augusto/Secom/TSE - 30.06.23)

A cerimônia de posse da ministra Cármen Lúcia como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) começou pouco depois das 19h desta segunda-feira (3). A sessão solene é realizada no plenário da corte, em Brasília. No mesmo evento, o ministro Nunes Marques vai ser empossado como vice-presidente do tribunal. Eles serão responsáveis por conduzir as eleições municipais de 2024.

A cerimônia conta com a presença de convidados e autoridades dos Três Poderes da República.

O atual presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, deixará o tribunal. A cadeira dele será ocupada pelo ministro André Mendonça. Durante o mandato de dois anos como presidente da corte, Moraes atuou nas eleições de 2022 e criou centros para combater a desinformação.