Ao vivo: Supremo julga ação sobre correção monetária do FGTS STF vai definir se rendimento do saldo do fundo de garantia deve ser ao menos igual ao da poupança

O Supremo Tribunal Federal volta a julgar nesta quarta-feira (12) o processo que discute a correção monetária do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Em novembro do ano passado, a análise foi suspensa após um pedido de vista do ministro Cristiano Zanin. A corte vai definir se rendimento do saldo do fundo de garantia deve ser ao menos igual ao da poupança