‘Apenas arranhamos a superfície dos desafios’, diz Lula em encerramento do G20

Brasília|Ana Isabel Mansur, enviada especial do R7 ao G20 19/11/2024 - 13h02 (Atualizado em 19/11/2024 - 13h20 )

Lula fechou sessões de trabalho da cúpula Tânia Rêgo/Agência Brasil - 18.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (19) que os trabalhos da presidência brasileira do G20, embora desempenhados “com afinco”, foram capazes somente de “arranhar” os complexos problemas enfrentados pela humanidade. A fala foi feita na sessão de encerramento da cúpula de líderes do grupo, no Rio de Janeiro (RJ), quando Lula passou o comando do G20 para a África do Sul, que assume o comando do bloco em 1º de dezembro.

“Trabalhamos com afinco, mesmo cientes de que apenas arranhamos a superfície dos profundos desafios que o mundo tem a enfrentar”, destacou, ao comentar os principais conquistas da presidência brasileira à frente do G20, que reúne as principais economias do mundo — são 19 países e as uniões Africana e Europeia. Ao longo da liderança brasileira do bloco, iniciada em dezembro de 2023, foram feitas mais de 140 reuniões, em 15 cidades do país.

“Lançamos a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e iniciamos um debate inédito sobre a taxação de super-ricos. Colocamos a mudança do clima na agenda dos Ministérios de Finanças e Bancos Centrais e aprovamos o primeiro documento multilateral sobre bioeconomia. Fizemos um Chamado à Ação por reformas que tornem a governança global mais efetiva e representativa e dialogamos com a sociedade por meio do G20 Social [fórum criado pela presidência brasileira do grupo]”, elencou.

Lula também citou outros feitos, como o lançamento do roteiro para aperfeiçoar a atuação dos bancos multilaterais de desenvolvimento e a priorização dos países africanos na discussão sobre endividamento dos países. O petista destacou, ainda, o grupo de trabalho criado para discutir o empoderamento feminino e a proposição de acrescentar a promoção da igualdade racial aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas).

‌



“Definimos princípios-chave sobre comércio e desenvolvimento sustentável e adotamos o compromisso de triplicar a capacidade global de energias renováveis até 2030. Criamos uma Coalizão para a Produção Local e Regional de Vacinas e Medicamentos e decidimos expandir o financiamento para infraestruturas de água e saneamento. Sediamos eventos da Rodada de Investimentos da Organização Mundial da Saúde, por acreditar que mais recursos são necessários para uma resposta coletiva a novos e persistentes desafios sanitários. Aprovamos uma Estratégia para Promover a Cooperação em Inovação Aberta contra assimetrias na produção científica e tecnológica e decidimos estabelecer uma força tarefa sobre a governança da inteligência artificial no G20″, completou Lula.

O presidente também relembrou que, com a liderança da África do Sul, o comando do bloco ficará quatro anos a cargo de nações em desenvolvimento — além de Brasil e do país africano, Indonésia e Índia presidiram o G20 nas últimas edições.