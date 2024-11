Após 2° turno, articulação em torno da sucessão de Lira se intensifica na Câmara Eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados está prevista para ocorrer em fevereiro de 2025 Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/10/2024 - 02h00 ) twitter

Partido do presidente da República, o PT ainda não declarou apoio a ninguém

O fim das eleições municipais de 2024 marca, oficialmente, a intensificação em torno das eleições da mesa do Congresso Nacional. Previsto para fevereiro de 2025, os pleitos movimentavam a Casa desde agosto, mas ganham força definitiva no fim deste mês.

Inicialmente, nos bastidores, era tido como certo o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), à candidatura do líder do União Brasil, Elmar Nascimento (BA), na disputa. Ambos são próximos, apesar disso, a entrada do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), na corrida bagunçou as costuras feitas até então.

Lira disse a interlocutores que anunciaria o nome de seu escolhido em agosto, porém, preferiu manter sigilo em torno do tema. Além de Motta e Elmar, o líder do PSD, Antônio Britto (BA), também tenta pleitear a presidência da Câmara.

Após a entrada de Motta na disputa, Elmar e Britto selaram uma aliança para fechar questão em torno de um dos dois, conforme a eleição for se acirrando. A interlocutores, Lira tem avaliado a junção como de “água e óleo”.

Partido do presidente da República, o PT não declarou apoio a ninguém. Contudo, o líder do partido, Odair Cunha, tem dito que está mais alinhado a Motta. Maior partido da Câmara e de oposição ao governo, o PL não se manifestou oficialmente.

Apesar disso, Motta teve encontros com integrantes da bancada do PT e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, líder político do PL. Na próxima semana, o deputado paraibano deve iniciar reuniões com as bancadas da Casa a fim de angariar apoios.

Expectativa quanto ao PP

Há expectativa de o PP, de Lira, declarar apoio à candidatura de Motta nesse período. Presidente do partido, o senador Ciro Nogueira (PI) é um dos nomes que costurou a candidatura de Motta nos bastidores.

Juntos, Elmar e Britto têm se aproximado do Palácio do Planalto, em encontros com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e declarando apoio aos candidatos do PT ao redor do país, nas eleições municipais.

Mesmo não divulgando ainda um nome preferido, Lira confidencia a aliados que vai chancelar uma candidatura com amplo apoio dos partidos. Ele, inclusive, tem conversado com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, para convencê-lo de que a candidatura do partido, sozinha, não funcionaria muito bem.

Nesta semana, Lira ainda tem encontro marcado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Valdemar alega que o encontro servirá para tratar sobre a anistia a Bolsonaro. Esse seria um dos pleitos em troca de apoio da bancada ao candidato escolhido de Lira.