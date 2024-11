Após 2º turno, oposição quer avançar com projeto que reduz centralização do TSE Desde 2020, a totalização dos resultados das eleições passou a ser feita no TSE; antes, função era realizada pelos TREs Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 25/10/2024 - 15h19 (Atualizado em 25/10/2024 - 17h36 ) twitter

Projeto que acaba com centralização do TSE na totalização dos votos deve ser votado na CCJ Alejandro Zambrana/Secom/TSE

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados deve analisar na próxima semana o projeto de lei que descentraliza a totalização dos votos das eleições, atualmente a cargo do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A votação do PLP 10/2022 está marcada para a terça-feira (29). O projeto é de autoria da deputada Caroline de Toni (PL-SC), que preside a comissão.

Totalização é o processo em que os votos são somados e organizados para determinar o resultado de uma eleição. A centralização pelo TSE começou em 2020, quando os TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) deixaram de totalizar os resultados parciais das eleições. A mudança foi implementada para reforçar a cibersegurança do processo eleitoral, segundo o TSE.

Na justificativa do projeto, a deputada Caroline de Toni argumenta que a centralização da apuração foi implementada sem consulta aos TREs ou outros envolvidos. Além disso, ela alega que não houve formalização da regra por resolução.

O TSE argumenta que a centralização dos votos trata apenas da consolidação dos dados já apurados e não afeta o processo de apuração dos resultados. O objetivo da medida, segundo o tribunal, é garantir maior segurança, transparência e eficiência no processo eleitoral. Além disso, a centralização reforça a proteção contra ataques cibernéticos e reduz custos, ao dispensar a necessidade de equipamentos e licenças em cada zona eleitoral.

“A totalização dos votos de uma eleição é uma atividade administrativa que não se pode confundir com a apuração dos resultados do pleito. Totalização não é apuração. Totalização é a consolidação dos dados já apurados nas instâncias competentes. Na prática, apenas o armazenamento das informações foi centralizado no TSE, acabando com os bancos de dados descentralizados e reforçando a questão da cibersegurança”, argumenta o órgão.

A mudança foi viabilizada por melhorias nos sistemas de comunicação e pela recomendação da Polícia Federal para reduzir vulnerabilidades. O TSE destaca que essa centralização assegura que o armazenamento e a totalização dos votos ocorram em um ambiente seguro, e mantém intactas as competências dos juízes eleitorais, das juntas e dos TREs na apuração dos votos.

Se passar pela comissão, o texto ainda precisa ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. Depois, será analisado pelos senadores. Se também for aprovado no Senado, segue para sanção do presidente da República.