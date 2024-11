Após acidente doméstico, Lula deve repetir exames de ressonância nesta terça-feira (22) Presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, foi levado ao hospital e teve que levar cinco pontos na região da nuca Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 22/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 22/10/2024 - 02h00 ) twitter

Última agenda pública de Lula antes do acidente doméstico ocorreu em SP Paulo Pinto/Agência Brasil - 18.10.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve realizar, nesta terça-feira (22), novos exames de ressonância magnética após ter sofrido uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada, em Brasília. Apesar do acidente doméstico, ocorrido no último sábado (19), o chefe do Executivo está bem, de acordo com integrantes do governo.

Os exames devem ser feitos em um hospital de Brasília e seguem o protocolo para acidentes do tipo. Lula é observado pela equipe médica, composta pelos profissionais Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, sendo autorizado a retomar as atividades de rotina.

A recomendação médica foi de que Lula deveria cancelar a sua ida à Rússia, para participar da Cúpula dos Brics. Nesta segunda-feira (21), primeiro dia de trabalho depois do acidente, o presidente se reuniu com o assessor especial Celso Amorim e com o titular das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“O presidente está muito ativo, superbem, mantendo contato diretamente com o ministro Mauro Vieira [Itamaraty], que está na reunião dos Brics, na Rússia [...] O presidente, em nenhum momento, perdeu qualquer nível de consciência, [ou teve] desorientação. Ele mesmo que, ao cair, procurou fazer contato com a equipe do Palácio do Alvorada de primeiros cuidados. É algo muito positivo em acidente como esse”, disse Padilha.

No fim da tarde do último sábado (19), Lula caiu no banheiro no Palácio da Alvorada, foi levado à unidade de um hospital particular, onde o ferimento na nuca foi tratado. O presidente levou cinco pontos no local. Após o atendimento médico, ele foi liberado. No dia seguinte, retornou ao hospital para novos exames. De acordo com membros do governo, o petista não perdeu a consciência.

Segundo o boletim médico, o presidente está temporariamente impedido de realizar voos longos. O Palácio do Planalto cancelou então a viagem de Lula para a Rússia, onde iria participar da Cúpula dos Brics. A delegação brasileira é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

Eleições

O segundo turno das eleições municipais ocorre no domingo (27). Inicialmente, a ideia era que Lula voltasse para São Paulo após a viagem da Rússia. Em solo paulista, estava prevista agenda entre o presidente e o candidato Guilherme Boulos (PSOL). Agora, os planos estão suspensos até uma nova determinação da equipe médica, segundo Padilha.

“Não tem nada definido sobre isso ainda [ida para São Paulo]. O presidente está seguindo as orientações médicas. Não há nenhuma orientação médica de liberar para viagem. Tem um protocolo a ser seguido e é a equipe médica que vai liberar e autorizar viagens. A equipe médica autorizou o presidente a fazer atividades, ele fez reunião de manhã. A medida que for reavaliar, pode autorizar ou não outras viagens.”

Brics

Após o acidente doméstico, a Secretaria de Comunicação Social havia divulgado que Lula iria participar da Cúpula dos Brics por videoconferência. Nesta segunda-feira, porém, Padilha pôs em xeque a medida. “Não há detalhes sobre as demandas de participação de Lula nos Brics”, contou o ministro.

“Não estão esclarecidos os detalhes das demandas de participação. Mas o presidente está acompanhando o ministro Vieira. As demandas do horário de participação vão chegar ao presidente, mas elas ainda não chegaram. Na medida em que forem encaminhadas, vão avaliar, se participa ao vivo, direto ou de outras formas”, acrescentou.

O ministro do Itamaraty, Mauro Vieira, disse que a participação do Brasil na cúpula é sempre igual. “O presidente Lula infelizmente não pode estar presente, me pediu para que o representasse e vamos tratar, então, dos próximos passos dos Brics, a partir de amanhã. Os Brics, com [o tema da] expansão, é um processo de informação, e os chefes de Estado vão discutir todos os temas da agenda, que são os novos parceiros, as modalidades, os tempos”, explicou.

Inicialmente, os Brics reuniam Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde o início deste ano, Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos fazem parte do grupo. Será a primeira cúpula com os novos integrantes. O evento se inicia a partir desta terça-feira (22) e o principal tema será a criação da categoria de países parceiros, discutida na última reunião do grupo, na África do Sul, no ano passado.

“Na Cúpula de Joanesburgo, em 2023, foram incorporados novos membros plenos e, naquela ocasião, se encomendou ao canal de Sherpas a elaboração da categoria de parceiros. É nisso que é consumido o nosso trabalho neste semestre, quais são os critérios para essa modalidade, e há uma expectativa de que, aprovada essa modalidade, possa ser feito um anúncio dos países que seriam convidados para integrar essa categoria”, explicou o secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty, embaixador Eduardo Paes Saboia.