Após acidente, Lula deve passar o dia no Alvorada e realizar novos exames nesta terça-feira No último sábado, presidente caiu no banheiro no Palácio da Alvorada, foi levado ao hospital e levou três pontos na cabeça Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/10/2024 - 11h09 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h48 ) twitter

Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada Ricardo Stuckert/PR - 25.07.2023

Após ter sofrido um acidente doméstico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve permanecer no Palácio da Alvorada nesta segunda-feira (21), sem compromissos oficiais, e realizar novos exames em um hospital na terça-feira (22). Ele caiu no banheiro e levou ao menos três pontos na região da nuca no último sábado (19).

A reportagem apurou que Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e foi levado à unidade de um hospital particular, na capital federal, onde seu ferimento na nuca foi tratado. O presidente levou três pontos no local. Após o atendimento médico, ele foi liberado.

No último domingo (20), Lula voltou ao hospital para novos exames, momento em que os médicos orientaram o presidente a cancelar a viagem de avião para a Rússia. Segundo o boletim médico, Lula está temporariamente impedido de realizar voos longos.

O Palácio do Planalto cancelou então a viagem de Lula para a Rússia, onde iria participar da Cúpula dos Brics. Com isso, o presidente participará do evento por videoconferência. A delegação brasileira é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

“Está tudo tranquilo, está ativo. Apenas a orientação da equipe médica em não realizar viagem longa e atividades com menos controle em outro país”, disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, um dos ministros mais próximos do presidente.

Agora, o presidente está de repouso por orientação médica e vai realizar novos exames nesta terça-feira. A agenda oficial de Lula não prevê compromissos oficiais, mas deve receber a visita de ministros mais próximos. Mais cedo, Padilha, inclusive, e o fotógrafo da Presidência Ricardo Stuckert visitaram o chefe do Executivo.