Após ataque na Praça dos Três Poderes, Polícia Civil do DF coloca todo efetivo de sobreaviso Na convocação, delegado-geral, José Werick, diz que medida é essencial para assegurar a proteção e o bem-estar da população Brasília|Do R7 14/11/2024 - 22h31 (Atualizado em 14/11/2024 - 22h31 )

Efetivo da PCDF é colocado de sobreaviso Divulgação/PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal colocou todo o efetivo de sobreaviso desta quinta-feira (14) até domingo (17). A medida ocorre após o atentado na Praça dos Três Poderes na quarta-feira (13) a noite.

“O efetivo convocado deve estar preparado para acionamentos a qualquer momento, devendo se manter acessível e disponível para eventuais emergências, com manutenção dos telefones atualizados e ativos, cautela dos equipamentos necessários à pronta atuação e contato periódico com a chefia imediata. A cooperação e compromisso de cada servidor policial civil é essencial para assegurar a proteção e o bem-estar da população do Distrito Federal, bem como garantir o respeito às instituições legalmente constituídas”, diz o documento assinado pelo delegado-geral, José Werick de Carvalho.

Câmara divulga imagens que mostram homem antes de atentado

A Câmara dos Deputados divulgou, nesta quinta-feira (14), as imagens que mostram Francisco Wanderley Luiz entrando no prédio às 8h15. Segundo a Casa, ele foi ao banheiro e depois saiu do local.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O carro de Francisco explodiu no estacionamento do anexo 4 da Câmera às 19h30. Cerca de 20 segundos depois, o homem jogou alguns artefatos contra a estátua ‘A Justiça' em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal), deitou no chão e colocou um explosivo embaixo da cabeça.