Após declarar apoio a Motta ao comando da Câmara, PL deve ficar com 1ª vice-presidência Líder do partido confirmou nesta quarta-feira que legenda vai apoiar Motta; PL tem 92 deputados Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 21h09 (Atualizado em 30/10/2024 - 21h22 )

Hugo Motta é candidato à Presidência da Câmara em 2025 Mário Agra/Câmara dos Deputados

O líder do PL (Partido Liberal) na Câmara, Altineu Côrtes (RJ), confirmou nesta quarta-feira (30) o apoio do partido ao líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), para a Presidência da Câmara. Em contrapartida, o PL deve assumir a 1ª vice-presidência da Casa no ano que vem, segundo apurou o R7. Um dos cotados para o posto é Côrtes.

O PL tem a maior bancada da Câmara, com 92 parlamentares. Motta já conta oficialmente com o respaldo do atual presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), com a bancada do PP, do Podemos, do MDB e do PT.

Em seu anúncio, Côrtes afirmou ter a maioria do partido a favor de Motta. “Quero formalizar o apoio do PL à candidatura do candidato Hugo Motta após uma reunião que tivemos hoje. Vai ser formada uma comissão de deputados que vão, por falta de tempo nesse dia corrido, levar [ao Motta] algumas pautas importantes para o partido. Essa comissão vai tratar isso com o Motta ao longo desse próximo mês”, declarou.

Mais cedo, Motta se reuniu com parlamentares do PL e o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, para ouvir as principais demandas da bancada. Entre as prioridades, segundo apurou a reportagem com fontes, está o avanço do projeto de lei que concede perdão aos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Oficialmente, Côrtes diz que o projeto “não tem que entrar em pauta partidária”. “O PL da anistia já está andando na comissão especial, e a gente tem certeza que vai ter uma tramitação célebre. O PL da anistia é um PL que o Brasil espera justiça, então a gente não precisa partidarizar isso. A gente tem que olhar aquelas pessoas que estão passando esse momento difícil, e essa comissão vai trazer celeridade e transparência a esse processo.”

O partido também busca mais espaço para atuar politicamente, além de oportunidades em comissões, na Mesa Diretora e em relatorias.

Eles também querem que Motta se comprometa com a redução de pautas em regime de urgência, previsibilidade nas votações e horários mais regulares para as sessões da Câmara.