Após depoimentos de Deolane e Paquetá, CPI das Apostas avaliará convocação de Gusttavo Lima Atleta irá depor no dia 29 de outubro, por videoconferência; já a influenciadora falará presencialmente em 30 de outubro Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 15/10/2024 - 17h04 (Atualizado em 15/10/2024 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deolane, Paquetá e Gusttavo Lima na mira de CPI no Senado Reprodução/Instagram/@dra.deolanebezerra, CBF/Divulgação, Reprodução/Instagram/@gusttavolima

O senador Jorge Kajuru (PSB-G), presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que investiga a manipulação de jogos de futebol, afirmou nesta terça-feira (15) que o colegiado vai ouvir o jogador da Seleção Brasileira Lucas Paquetá e a influenciadora Deolane Bezerra em 29 e 30 de outubro. O depoimento de Paquetá será por videoconferência, já Deolane se comprometeu a estar presencialmente em Brasília para depor à CPI. Após isso, será avaliada a convocação do cantor sertanejo Gusttavo Lima. A comissão no Senado investiga fraudes envolvendo apostas online e jogos do Campeonato Brasileiro.

A CPI também aprovou a convocação de Darwin Henrique da Silva Filho, CEO da empresa Esportes da Sorte; e de Bruno Tolentino, tio de Lucas Paquetá.

Darwin foi preso na Operação Integration, a mesma que prendeu Deolane. Ele também é suspeito de participar de um suposto esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos ilegais. Já Paquetá está sob investigação na Inglaterra por suspeita de forçar cartões para favorecer apostas.

Segundo Kajuru, o depoimento de Deolane deve ser decisivo para os senadores avaliarem a convocação do cantor Gusttavo Lima. O sertanejo também foi alvo da Operação Integration, investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro e associação criminosa em jogos on-line.

‌



Já o depoimento de Paquetá pode levar à convocação do também jogador da Seleção Luiz Henrique. O atacante do Botafogo tem sido citado como possível envolvido na investigação sobre manipulação de resultados, na qual Paquetá é suspeito de forçar cartões amarelos para favorecer apostas online.

Segundo Kajuru, Paquetá aceitou a intimação. O jogador será questionado sobre o possível envolvimento de familiares e sua conexão com Luiz Henrique.

‌



“Daqui para frente a CPI vai buscar ter materialidade. Chega de depoimentos que joga palavra ao vento que às vezes, inclusive, denuncia pessoas inocentes sem nenhuma prova cabal e irrefutável”, disse o senador.

A CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas está em funcionamento no Senado desde abril, com prazo de investigação até 15 de fevereiro. A comissão tem como objetivo apurar denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.