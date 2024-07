Após incêndio em prédio, OAB suspende eventos presenciais e virtuais até 31 de agosto Os prazos da OAB ficarão suspensos até 2 de agosto, podendo ser prorrogados, se necessário Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 29/07/2024 - 12h28 (Atualizado em 29/07/2024 - 12h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Incêndio consome prédio da OAB em Brasília; bombeiros afirmam que não há vítimas Reprodução/CBMDF

O Conselho Federal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) disse nesta segunda-feira (29) que suspendeu eventos presenciais e virtuais até 31 de agosto, com possibilidade de prorrogação após um incêndio atingiu o edifício-sede do Conselho, localizado no Setor de Autarquias Sul, na área central de Brasília, no último sábado (27).

As sessões ordinárias do Conselho estão mantidas, mas serão realizadas em local ainda a ser definido, com confirmação durante a semana. Os prazos da OAB ficarão suspensos até 2 de agosto, podendo ser prorrogados, se necessário.

A Ordem disse ainda que elaborou um plano de ação e implementou diversas medidas emergenciais para assegurar a continuidade de seus serviços.

“Entre as ações realizadas, destaca-se a energização do Centro de Processamento de Dados (CPD) por meio de geradores e nobreaks externos. Essa medida foi essencial para garantir a manutenção dos serviços on-line, incluindo as integrações com tribunais, seccionais e acessos remotos pelos servidores”, disse a entidade.

Publicidade

Até o momento, o acesso ao prédio da sede da OAB Nacional está restrito a profissionais especializados, que estão conduzindo as avaliações necessárias. A interdição determinada pela Defesa Civil está vigente até o dia 11 de agosto, data prevista para a emissão de todos os laudos técnicos pelos órgãos competentes e pela engenharia da OAB.

O fogo iniciou no terceiro andar, mas a fumaça se espalhou pelo prédio. No mesmo dia, a entidade afirmou que o terceiro andar, que abriga o plenário da entidade, está passando por obras de melhorias. A brigada de incêndio do Conselho Federal da OAB iniciou os trabalhos de contenção das chamas, com o apoio do Corpo de Bombeiros e a causa será apurada.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal afirmou que o incêndio foi controlado, e duas vítimas foram resgatadas, sem ferimentos, pela aeronave no terraço do edifício e encaminhadas ao hospital devido à inalação de fumaça. Na hora do acidente, havia cinco pessoas no prédio, todas resgatadas.