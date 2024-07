Após pane global, sistemas do STF voltam a funcionar normalmente De acordo com o tribunal, foi realizada intervenção manual, uma a uma, em todas as estações de trabalho, única forma de corrigir o problema gerado Brasília|Do R7 19/07/2024 - 17h47 (Atualizado em 19/07/2024 - 18h53 ) ‌



Apagão teve início na madrugada de sexta Rovena Rosa/Agência Brasil - Arquivo

O STF (Supremo Tribunal Federal) informou na tarde desta sexta-feira (19) que todos os sistemas utilizados pela Corte que foram impactados pelo problema cibernético mundial já foram totalmente restabelecidos. De acordo com o tribunal, foi realizada intervenção manual, uma a uma, em todas as estações de trabalho, única forma de corrigir o problema gerado. Mais cedo, o STF disse que foi afetado pelo apagão cibernético.

Vários países sofreram nesta sexta-feira com o problema que atingiu empresas aéreas, de transportes, de mídia e companhias de telecomunicações. A Microsoft informou que sofreu uma falha que impede a utilização de softwares e serviços próprios. Este problema afeta empresas em todo o mundo.

“Estamos investigando um problema que impacta o acesso aos aplicativos do Microsoft 365 e a serviços”, informou a companhia nas redes sociais há algumas horas. Na página de status do Azure, plataforma de computação em nuvem da companhia americana, há a informação de que a falha começou na noite de quinta-feira (18), o que provocou paralisações em todo o centro dos EUA.

Em uma atualização mais recente, a Microsoft disse que conseguiu identificar a causa do problema e que está trabalhando para restaurar o acesso de todos os usuários.

Mas a origem de todo o problema parece estar dentro da CrowdStrike, empresa de segurança digital. Houve uma falha em um de seus sistemas de segurança — chamada de “Falcon”. Este software detecta invasões de sistemas e a falha aconteceu justamente neste ponto, e atingiu vários clientes, como a Microsoft, por exemplo.

Sistemas Brasileiros

No Brasil, ao menos quatro aplicativos de bancos brasileiros apresentam falhas. Ainda não se sabe se o problema nos bancos do país têm relação com este evento. As notificações ganharam tração após às 6h (de Brasília), horário em que os relatos sobre o apagão global começaram.

O Hospital Sírio Libanês e o HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) apresentaram lentidão em seus respectivos sistemas por conta do apagão cibernético