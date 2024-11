Após princípio de incêndio, STF diz que prédio passará por vistoria nesta terça-feira Segundo o Supremo, seis pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça em anexo do tribunal nesta segunda-feira Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 21/10/2024 - 21h40 (Atualizado em 21/10/2024 - 21h40 ) twitter

Bombeiros ajudaram brigadistas a controlar situação Fellipe Sampaio/STF

O STF (Supremo Tribunal Federal) informou que vai fazer uma vistoria no anexo 2 da corte na terça-feira (22) em função do princípio de incêndio em uma das salas do segundo andar do prédio que aconteceu nesta segunda-feira (21).

Segundo o tribunal, seis pessoas foram atendidas devido à inalação de fumaça, mas não precisaram ser encaminhadas ao hospital.

O princípio de incêndio foi controlado pelos brigadistas do STF, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Todos os funcionários dos edifícios anexos foram retirados pelas escadas para a segurança de todos.

A corte afirmou que o princípio de fogo chegou a espalhar fumaça pelo andar, o que disparou o alarme de incêndio no prédio.

A suspeita é de que um problema no ar-condicionado tenha sido a causa do incêndio, mas o tribunal disse que vai investigar a origem do foco do fogo junto ao Corpo de Bombeiros. O princípio de incêndio aconteceu em uma sala técnica do anexo, e parte da energia do prédio foi cortada.