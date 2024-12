Aposta feita em Belo Horizonte leva R$ 28 milhões na Mega-Sena Dezenas sorteadas foram 01 - 06 - 24 - 47 - 55 - 58. Por outro lado, 60 apostas levaram a quina Brasília|Do R7, em Brasília 08/12/2024 - 10h52 (Atualizado em 08/12/2024 - 10h52 ) twitter

Mega-sena

Uma aposta feita na capital mineira Belo Horizonte acertou os seis números da Mega-Sena sorteados na noite deste sábado (7) e faturou o prêmio de R$ 28 milhões do concurso 2805.

O sortudo ou a sortuda fez uma aposta simples, de seis números, que custa R$ 5, e acertou todos os palpites. Os números sorteados foram: 01 - 06 - 24 - 47 - 55 - 58.

Com cinco acertos, 60 apostas ganharam R$ 50.629,15. Além disso, 3.839 apostas fizeram quatro acertos que vão render R$ 1.130,40 cada.

O próximo concurso da Mega-Sena terá seu sorteio em 10 de dezembro e a estimativa de prêmio é de R$ 3,5 milhões.

‌



Mega da Virada

A ansiedade agora é com a Mega da Virada 2025. O concurso 2.810 deve entrar para a história como o maior prêmio, com R$ 600 milhões. As apostas já estão abertas tanto em lotéricas físicas como online.

A aposta mínima é de R$ 5,00 para clientes da Caixa Econômica Federal. Para quem não possui conta no banco, as apostas online também são possíveis, com o valor mínimo de R$ 30,00 para participação.

Mas esse valor pode ser utilizado para realizar apostas em seis jogos no sistema “Surpresinha”, com escolha aleatória dos números. O apostador tem a opção de conferir as dezenas antes de confirmar a aposta.