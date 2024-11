‘Maiores condições de construir convergências’, diz Lira em apoio a Motta para presidir Câmara Presidente da Casa disse ainda que candidato à sucessão demonstra capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 10h12 (Atualizado em 29/10/2024 - 11h23 ) twitter

Hugo Motta é candidato à predidência da Câmara dos Deputados Reprodução / Câmara dos Deputados

Ao anunciar nesta terça-feira (29) seu apoio à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) para sucedê-lo no comando da Casa a partir de 2025, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou estar convicto de que Motta é o candidato com maiores condições políticas de construir convergências no Parlamento. “Nome que demonstrou capacidade de aliar polos aparentemente antagônicos com diálogo, leveza e altivez", afirmou Lira.

Lira disse ainda que, com a decisão, espera dar início à concretização de acordos firmados com legendas partidárias, em torno de um projeto de convergência.

“Declarar apoio a Hugo Motta nesse momento é minha contribuição pessoal à convergência, para que sigamos com uma Câmara dos Deputados atuante, propositiva, firme em defesa das prerrogativas do Parlamento, da democracia e do Brasil", concluiu.

O anúncio foi feito ao lado de Motta e do presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira (SP), que renunciou à própria candidatura, Lira formalizou a escolha.

‌



Hugo Motta lançou oficialmente sua candidatura após Pereira abdicar da disputa. Motta, que vinha sendo cogitado como candidato, viu sua candidatura ganhar força com a retirada de Pereira, que desistiu após sua candidatura ser inviabilizada pelo presidente do PSD, Gilberto Kassab.

Arthur Lira já tinha dado sinais de apoio a Motta em encontros com lideranças, incluindo o aniversário do deputado, onde reuniu importantes aliados. Motta também acompanhou Lira em eventos recentes, como a festa de 80 anos do ex-senador Jader Barbalho (MDB), no Pará.

‌



Além do apoio declarado do Republicanos e do PP, a candidatura de Hugo Motta deve ser uma das primeiras a ganhar adesão oficial do PL, enquanto outras legendas também são esperadas para se posicionar. A eleição para a presidência da Câmara está marcada para fevereiro de 2025, e o respaldo de Lira deve fortalecer a base de Motta.

Saiba quem é Hugo Motta

Aos 34 anos, Hugo Motta é médico e deputado federal eleito pela Paraíba. Se eleito, será o presidente mais jovem da Câmara desde a redemocratização, superando Aécio Neves, que assumiu o cargo aos 41 anos em 2001. Conhecido por sua habilidade de articulação, Motta já presidiu a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a Comissão de Privatização da Eletrobras e a CPI da Petrobras.

‌



Durante os governos de Michel Temer e Jair Bolsonaro, foi visto como um aliado e, atualmente, mantém alinhamento com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, votando com o Executivo na maioria das ocasiões.

O apoio de Lira representa uma vantagem significativa para Motta, que agora precisa consolidar alianças e buscar mais adesões. Além dele, outros deputados se mantêm na disputa pela presidência da Câmara, incluindo Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA).

Elmar era visto inicialmente como o favorito de Lira, mas enfrenta resistências internas. Já Antonio Brito, que teve apoio do Palácio do Planalto em determinado momento, também perdeu força.