Às vésperas do G20, Lula se encontra com prefeita de Paris Reunião com Anne Hidalgo ocorreu neste sábado (16) no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro Brasília|Do R7 16/11/2024 - 18h04 (Atualizado em 16/11/2024 - 18h04 )

Às vésperas do G20, Lula se encontra com prefeita de Paris Ricardo Stuckert/PR - 16/11/2024

Dois dias antes do início do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou, neste sábado (16), a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, no Forte de Copacabana, localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Anne está no Brasil, pois participou do Urban 20, maior encontro de cidades do mundo, que acontece antes da reunião entre os chefes de Estado das principais economias do mundo.

O chefe do Executivo e Annes conversaram sobre a situação política na Europa e no Brasil, além da reconstrução do papel internacional do Brasil no mundo. De acordo com o Palácio do Planalto, o assunto entre os dois também girou em torno das políticas públicas que envolvem as cidades e o governo brasileiro, a exemplo do Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento), em que os municípios apresentam projetos para serem financiados pela União.

Lula disse à Anne ainda, conforme o Planalto, que, no governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, não havia diálogo entre as cidades e a Capital Federal.

O Urban 20 reuniu representantes de cidades como Phoenix, Nova Orleans, Barcelona, Johanesburgo e Montreal para discutir a ampliação de financiamentos para cidades que enfrentarem as mudanças climáticas e a transição energética.

Os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Fernando Haddad (Fazenda), o prefeito do RJ, Eduardo Paes (PSD), além do assessor especial do presidente da República, Celso Amorim, também participaram da reunião.

Lula fala no G20 Social

Durante encerramento do G20 Social, Lula voltou a cobrar países ricos a financiarem a proteção das florestas brasileiras. O petista afirmou que a Amazônia é assunto e interesse mundial recorrente, e que a série de eventos mundiais sediados no país representa uma oportunidade para os brasileiros apontarem e reivindicarem as próprias necessidades e desejos.

“Agora chegou a hora da Amazônia falar para o mundo o que nós queremos. As pessoas têm que saber que, embaixo de cada copa de árvore, tem um ser humano, tem um pescador, tem um seringueiro, tem um indígena, tem um pequeno trabalhador rural, tem um extrativista”, introduziu Lula. O presidente associou o trabalho de proteção que essa população carrega com a necessidade de garantir direitos básicos a ela. “Para que a gente possa proteger a nossa floresta, seu povo tem de comer. E para ele comer, os países ricos têm que ajudar a financiar a proteção da nossa floresta.”

Na ocasião, o petista ainda defendeu que a Cúpula do G20 seja espaço para discutir “jornadas de trabalho mais equilibradas” e redução de custo de vida. Segundo ele, os membros do grupo que reúne as principais economias do mundo “têm poder e responsabilidade de fazer a diferença”.