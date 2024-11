‘Até pensei em correr e chutar a bomba', diz homem que saiu do STF no momento das explosões Consultor agrário de Cuiabá e a esposa tinham saído de uma reunião no STF quando cruzaram com homem que explodiu bombas na Praça dos Três Poderes Brasília|Kristine Otaviano e Leonardo Meireles 14/11/2024 - 18h46 (Atualizado em 14/11/2024 - 19h08 ) twitter

Corpo de Francisco Wanderley Luiz foi periciado por policiais federais e retirado por agentes do IML na manhã desta quinta-feira (14) WILTON JUNIOR/Estadão

Um vídeo feito pelas câmeras de segurança do STF (Superior Tribunal Federal) mostram o momento em que Francisco Wanderley Luiz se aproxima do prédio e joga bombas no local (veja vídeo abaixo). Naquela hora, além de policiais e seguranças do Supremo, é possível ver um casal que passa bem perto.

Eram Roberto Pita, um consultor agrário de Cuiabá, e sua esposa. Eles tinham vindo tratar de problema fundiário na Corte e desceram a rampa exatamente na hora em que o ex-candidato a vereador começou a jogar os artefatos.

Pita conta que saíra pela rampa e estava chovendo. Mesmo assim, o barulho do que ele chamou de “foguetório” chamou a atenção dos dois.

“Quando a gente se aproximou da estátua, veio a pessoa. Ele veio na nossa direção", lembra o consultor. Nesse momento, Francisco jogou a primeira bomba para o lado da estátua da Justiça. Quando o artefato explodiu, a esposa de Pita saiu correndo para o carro, que estava estacionado muito próximo.

O consultor decidiu ficar parado e só correr se o homem fosse atrás da mulher.

“Ele acendeu a bomba, deitou no chão e pôs a bomba perto dele. Naquele momento, eu até pensei em correr e chutar a bomba. Aí, algo veio e falou: ‘Corre’. Eu corri", conta Pita. Segundo ele, Francisco parecia “uma pessoa revoltada. Falava alguma coisa, olhava para o STF, olhava para a estátua", detalhou.

Confira a entrevista do consultor:

Boletim de ocorrência

O boletim de ocorrência sobre o atentado revela detalhes do depoimento de uma testemunha, um segurança do local. Segundo o registro, Francisco Wanderley Luiz “deitou no chão, acendeu o último artefato, colocou na cabeça com um travesseiro e aguardou a explosão.”

De acordo com o relato da testemunha, Francisco permaneceu próximo à estátua A Justiça, portando uma mochila e exibindo comportamento suspeito. O segurança informou que o homem pegou uma blusa e a lançou sobre o monumento, para em seguida retirar artefatos de sua mochila.

Diante da movimentação, a testemunha decidiu se aproximar, momento em que Francisco rasgou sua camisa, exibindo um objeto que o segurança interpretou como uma espécie de bomba. Em seguida, o suspeito se dirigiu para a lateral, onde lançou dois ou três artefatos que explodiram.

Depois, o segurança disse que Francisco deitou no chão, acendeu o último artefato, colocou na cabeça como se fosse um travesseiro e ficou esperando a explosão. A testemunha não soube informar se outras pessoas estavam envolvidas no atentado.