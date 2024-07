Audiência pública do Senado discute construção de BRT entre Luziânia, Brasília e Goiânia Investimento previsto é de R$ 28,3 bilhões do Novo PAC até 2026; sessão vai discutir cronograma e uso dos recursos nesta quinta

Obras tem investimento previsto de R$ 28,3 bilhões Tony Winston/Agência Brasília - 19/03/2015

Uma audiência pública discute no Senado, nesta quinta-feira (4), às 9h, a implantação do BRT entre Luziânia (GO), Brasília e o contorno de Goiânia. A medida vai criar um corredor exclusivo para ônibus, garantindo mais velocidade no transporte público. O tema será debatido pela Comissão de Infraestrutura do Senado, sugerido pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

No pedido apresentado pelo parlamentar, ele destaca que o Novo PAC (Programa de Aceleração de Crescimento) está previsto um investimento de R$ 28,3 bilhões, até 2026, no transporte entre essas cidades com um eixo “eficiente e sustentável”.

“A implementação desses projetos é crucial para a mobilidade urbana, a sustentabilidade ambiental e a qualidade de vida dos cidadãos de Goiás e do Distrito Federal”, afirma o senador no pedido da audiência.

Ele ressalta que o debate sobre o empreendimento é necessário devido à sua relevância para o desenvolvimento social e econômico da região.

A expectativa é que a discussão de detenha no cronograma e etapas previstas na obra, como serão destinados os recursos e quais serão os mecanismos de fiscalização e transparênciaquais os benefícios esperados para a população, incluindo geração de emprego e renda; e a melhoria da mobilidade urbana e diminuição de congestionamentos.

Para o debate, foram convidados a secretária Nacional de Transporte Rodoviário do Ministério de Transportes, Viviane Esse; secretário especial adjunto da Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Roberto Nami Garibe Filho; e o diretor substituto do Departamento de Parcerias com o Setor Privado do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Paulo Toledo.

Também foram chamados representantes do DF e de Goiás e os prefeitos das cidades que devem ser atendidas pelo BRT.