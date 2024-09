Aulas de educação física na rede pública do DF são suspensas devido à baixa umidade Decisão prioriza saúde dos estudantes durante período da seca; demais atividades escolares estão mantidas Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 05/09/2024 - 16h17 (Atualizado em 05/09/2024 - 16h22 ) ‌



Alunos deverão fazer outras atividades Tony Oliveira/Agência Brasília

As aulas de educação física na rede pública do Distrito Federal foram suspensas temporariamente durante o período de seca na capital federal. De acordo com a Secretaria de Educação, no lugar das aulas os alunos deverão realizar outras atividades, conforme a orientação das gestões de cada escola. As aulas de outras disciplinas escolares estão mantidas.

“Estamos atentos às orientações das autoridades e tomaremos as medidas necessárias para garantir a segurança de todos”, destacou a Secretaria de Educação.

Segundo a pasta, a decisão de seguir com as atividades presenciais para outras disciplinas “é baseada em análises locais das condições atmosféricas, dados técnicos e no acompanhamento contínuo da situação ambiental, sempre priorizando a saúde dos estudantes”.

Neste período, as escolas terão autonomia para adaptar as rotinas caso a direção considere que a situação do colégio é extrema ou que pode causar mal-estar ou colocar em risco a saúde dos estudantes. Eventuais mudanças deverão ser comunicadas à Secretaria de Educação.

Veja as recomendações da secretaria às escolas

Manter os bebedouros limpos e com água de qualidade

Orientar os alunos a trazer garrafinhas próprias

Incentivar o consumo regular de água

Evitar atividades físicas

Assegurar que as salas estejam ventiladas

Reforçar a higiene em todos os ambientes

Umidade mais baixa da história

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informou que a primeira semana de setembro será de grande perigo para baixa umidade. Ao longo da semana, a temperatura seguirá batendo os 31ºC, com temperatura mínima entre 15ºC e 14ºC.

Na terça-feira (3), o DF registrou 7% de umidade relativa do ar, considerada a pior da história, superando o registro de 8% de umidade relativa do ar em setembro de 2019. A medição foi feita na estação meteorológica do Gama.

