Aumento do PIB e redução de preços ao consumidor: veja impactos do acordo Mercosul-UE Negociado durante 25 anos, tratado vai formar uma das maiores áreas de livre comércio do planeta. Agora, segue para fase de tradução e assinatura Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 07/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 07/12/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Autoridades do Mercosul e União Europeia durante evento no Uruguai Ricardo Stuckert/PR - 06.12.2024

O acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, anunciado na sexta-feira (6) pelas autoridades dos respectivos blocos, promete efeito positivo de 0,34% ou R$ 37 bilhões sobre o PIB (Produto Interno Bruto) e aumento de 0,76% ou R$ 13,6 bilhões nos investimentos no Brasil.

O tratado, negociado durante os últimos 25 anos, vai entrar na fase de tradução dos textos e assinatura, mas ainda não dá data específica.

A redução de 0,56% no nível de preços ao consumidor e o aumento de 0,42% nos salários reais também estão entre os impactos estimados com o acordo, segundo dados do governo brasileiro. Os percentuais são relativos para o ano de 2044, e tem como base o exercício de 2023.

Além disso, o tratado dos sul-americanos com os europeus pode provocar um impacto de 2,46% ou R$ 42,1 bilhões sobre as importações totais. E ainda de 2,65% ou R$ 21,1 bilhões sobre as exportações totais.

‌



O tratado tem o potencial de formar uma das maiores áreas de livre comércio do planeta, com quase 720 milhões de pessoas, 20% da economia global e 31% das exportações mundiais de bens. Agora, começa a fase do processo de preparação da assinatura.

A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em 2023, a corrente comercial bilateral, de US$ 92 bilhões, representou 16% do comércio exterior.

‌



O Brasil exportou US$ 46,3 bilhões para a União Europeia em 2023:

Alimentos para animais - 11,6%

Minérios metálicos e sucata - 9,8%

Café, chá, cacau, especiarias - 7,8%

Sementes e frutos oleaginosos - 6,4%

Ferro e aço - 4,6%

Vegetais e frutas - 4,5%

Celulose e resíduos de papel - 3,4%

Carne e preparações de carne - 2,5%

Tabaco e suas manufaturas - 2,2%

O Brasil importou US$ 45,4 bilhões da União Europeia em 2023:

‌



Produtos farmacêuticos e medicinais - 14,7%

Máquinas em geral e equipamentos industriais - 9,9%

Veículos rodoviários - 8,2%

Petróleo, produtos petrolíferos - 6,8%

Máquinas e equip. de geração de energia - 6,1%

Produtos químicos orgânicos - 5,5%

Máquinas e aparelhos especializados para determinadas indústrias - 5,3%

Máquinas e aparelhos elétricos - 4,7%

Materiais e produtos químicos - 3,6%

Ferro e aço - 3,4%

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Próximos passos

O tratado ainda não foi assinado. A medida deve ocorrer após uma revisão jurídica e tradução dos textos para os idiomas oficiais dos países que fazem parte.

“Após a assinatura entre as partes, o acordo será submetido aos procedimentos de cada parte para aprovação interna – no caso do Brasil, o acordo será submetido à aprovação pelo Poder Legislativo. Uma vez aprovado internamente, o acordo pode ser ratificado por cada uma das partes, etapa que permite a entrada em vigor do acordo”, diz o governo em nota.

Conheça abaixo os próximos passos envolvendo o processo.

Revisão legal: o processo de revisão legal do acordo serve para assegurar a consistência, harmonia e correção linguística e estrutural aos textos;

Tradução: o acordo passará por tradução da língua inglesa para as 23 línguas oficiais da União Europeia e para as 2 línguas oficiais do Mercosul;

Assinatura: a assinatura, em que as partes manifestam formalmente sua aceitação do acordo, será realizada após concluídas a revisão legal e as traduções;

Internalização: os Estados vão encaminhar o acordo para os respectivos processos internos de aprovação. No Brasil, envolve os Poderes Executivo e Legislativo, por meio da aprovação do Congresso Nacional;

Ratificação: as partes notificam sobre a conclusão dos respectivos trâmites internos e confirmam, por meio da ratificação, seu compromisso em cumprir o acordo.

Entrada em vigor: o tratado vai produzir efeitos jurídicos no primeiro dia do mês seguinte à notificação da conclusão dos trâmites internos. Como o acordo Mercosul-União Europeia estabelece a possibilidade de vigência bilateral, bastaria que a UE e o Brasil – ou qualquer outro país do Mercosul – tenham concluído o processo de ratificação para a sua entrada em vigor bilateralmente entre tais partes.