Aumento do teto de faturamento para MEI vai 'empoderar' setor, diz presidente do Sebrae Projeto de lei complementar, que está em tramitação no Congresso, prevê um reajuste anual com base na inflação Brasília|Do R7, em Brasília 13/08/2024 - 17h28 (Atualizado em 13/08/2024 - 17h28 )



Fala foi feita durante lançamento da agenda legislativa Reprodução/ RECORD

Em meio a discussão sobre o aumento do limite de faturamento para MEI (microempreendedor individual), o presidente do Sebrae, Décio Lima , afirmou que a atualização do teto vai ajudar a “empoderar” o setor da pequena economia. A fala foi feita nesta terça-feira (13) durante a agenda legislativa da instituição.

“Hoje, a solução para economia, para o emprego, para a vida das pessoas, não está mais em trazer uma grande potente industria porque o resultado disso, na prática, inclusive são os processos da micro e pequena empresa”, disse.

Atualmente, o MEI deve ter uma receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81 mil e permite a contratação de apenas um empregado. Com a possível alteração, prevista no projeto de lei complementar (PLP) 108/21), é esperado um reajuste anual, com base na inflação. O texto está em tramitação no Congresso.

Durante a agenda legislativa, que também contou com a presença da Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas, foram discutidos temas como reforma tributária, acesso ao crédito, financiamento, a taxa de juros e a simplificação do ambiente de negócios.

Segundo o presidente da instituição, o objetivo do Sebrae é fortalecer a relação com o Congresso, a fim de melhorar o ambiente de negócios do país. “Os pequenos negócios correspondem 95% das empresas brasileiras, representam 30% do PIB brasileiro e, somente em 2023, de cada 10 empregos, oito foram criados pelas micro e pequenas empresas”, afirma Lima.

Com a mudança na presidência da frente parlamentar, Décio comentou, ainda, que a associação é importante para construir um arcabouço jurídico que possa ser protetivo para o setor. Liderada pelo deputado federal Helder Salomão (PT-ES), agora, a frente passa a ser presidida por Augusto Coutinho (Republicanos-PE).