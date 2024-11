Conheça os novos modelos do catálogo de caminhões da Mercedes-Benz

A RECORD viajou até a fábrica da Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo (SP), para conhecer as novidades na frota de caminhões que a empresa vai lançar na Fenatran 2025. O evento acontece em novembro e é uma grande feira de exposições de modelos de carros, ônibus e vans.



A Benz vai trazer para a edição deste ano quatro novos modelos para o catálogo de caminhões. Entre eles, estão o Actros, apresentado em uma cor vermelha mais fechada, e o Arocs, com maior potência, sendo ideal para trabalhos em mineradoras e condições extremas. Além disso, a grande novidade da feira vai ser o novo Accelo, um caminhão mais compacto, feito para entregas urbanas em estabelecimentos e moradias. Ele se destaca por ser versátil e facilitar rotas que precisam de agilidade.