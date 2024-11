Royal Enfield Bear 650 é lançada no Estados Unidos e pode chegar ao Brasil

A Royal Enfield lançou a Bear 650, uma nova scrambler que traz mais potência e suspensão robusta para encarar terrenos irregulares. As vendas internacionais começam em novembro, e no Brasil, espera-se que a Bear desembarque em 2025. Inspirada na tradição das scramblers e na histórica corrida Big Bear Run, a Bear 650 combina um visual vintage com atualizações modernas. O quadro foi reforçado para suportar o novo conjunto de suspensões e o estilo mais aventureiro, com a traseira redesenhada e equipada com lanterna de LED. O assento, também inédito, possui cavidades projetadas para aumentar a aderência e o conforto.