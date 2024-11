Tecnologia nas estradas: últimas tendências no mercado dos utilitários

A FENATRAN é a principal feira da América Latina no setor de transporte rodoviário de cargas.Realizada bienalmente, é considerada o maior evento do segmento, reunindo os principais players do setor em um ambiente dedicado à geração de negócios, networking e troca de experiências. A cada edição, a FENATRAN atrai uma comunidade crescente de profissionais qualificados, proporcionando uma plataforma única para atualização e inovação. As montadoras de caminhões e fabricantes de implementos rodoviários se unem a empresas de toda a cadeia de transporte, incluindo intralogística e tecnologia para armazéns.