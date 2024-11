Avança no Senado projeto que limita barulho de fogos de artifício Projeto prevê que uso de fogos com estampido será enquadrado na Lei de Crimes Ambientais; projeto será analisado pela Câmara Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 30/10/2024 - 14h30 (Atualizado em 30/10/2024 - 14h32 ) twitter

O projeto de lei que limita o barulho de fogos de artifício avançou no Senado. A proposta foi aprovada na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) nesta quarta-feira (30) e agora segue para análise na Câmara dos Deputados. De acordo com o PL 5/2022, será proibida a fabricação, armazenamento, comercialização e uso de fogos de artifício que emitam sons acima de 70 decibéis.

Esse limite equivale ao som de um aspirador de pó ou secador de cabelo em funcionamento. O valor escolhido representa o nível de decibéis suportado por pessoas com hipersensibilidade sensorial.

O projeto original visava proibir fogos com qualquer nível de estampido. No entanto, o relator, senador Castellar Neto (PP-MG), argumentou que qualquer artefato pirotécnico geraria algum ruído. O limite proposto inicialmente no relatório era de 120 decibéis, mas foi reduzido para 70 após sugestões dos senadores Rogério Carvalho (PT-SE) e Fabiano Contarato (PT-ES).

“Estamos, de fato, buscando uma situação intermediária que, de um lado, proteja os produtores e, de outro lado, principalmente, proteja as pessoas que possuem hipersensibilidade, os autistas, os idosos e os animais. Estamos inteiramente de acordo com o espírito da proposição”, afirmou Castellar.

Pelo projeto, quem usar fogos de artifício com barulho acima do limite será multado entre R$ 2,5 mil e R$ 50 mil. Para empresas que fabricarem ou venderem esses fogos, a multa será de 5% a 20% do faturamento bruto do último ano. Os fogos que estiverem fora da norma também serão apreendidos.

O descumprimento da lei poderá ser enquadrado na Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), que prevê pena de um a quatro anos de prisão e multa para quem fabrica, vende, transporta ou armazena substâncias perigosas de forma irregular.