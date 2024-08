Balança comercial tem superávit de US$ 7,64 bilhões em julho Exportações somaram US$ 30,92 bilhões e as importações cresceram 15,7%, totalizando US$ 23,28 bilhões Brasília|Do R7, em Brasília 06/08/2024 - 15h01 (Atualizado em 06/08/2024 - 15h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dados foram divulgados nesta terça-feira (6) Divulgação/ Agência CNI

A balança comercial brasileira registrou em julho superávit de US$ 7,64 bilhões e queda de 6,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados nesta terça-feira (6) pelo MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) . As exportações cresceram 9,3% e somaram US$ 30,92 bilhões, e as importações também registraram aumento de 15,7%, totalizando US$ 23,28 bilhões.

No acumulado de janeiro a julho deste ano, em comparação ao mesmo período de 2023, as exportações cresceram 2,4% e somaram US$ 198,20 bilhões. Já as importações cresceram 5,6% e totalizaram US$ 148,65 bilhões. Como consequência, a balança comercial apresentou superávit de US$ 49,56 bilhões, com queda de 6,1%, e a corrente de comércio registrou aumento de 3,8%, atingindo US$ 346,85 bilhões.

Em relação ao desempenho dos segmentos da economia, a agropecuária registrou crescimento de 8,3%, somando US$ 7,23 bilhões. Além do setor, a indústria extrativa teve um crescimento de 11,5%, movimentando US$ 7,09 bilhões e, por fim, aumento de 8,9% na Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,45 bilhões. Segundo o ministério, a combinação destes resultados levou ao aumento do total das exportações.